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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизан - Шахтер
Партизан - Шахтер: обзор матча 16 декабря 2009
Партизан
16.12.2009, среда, 23:05
Лига Европы, группа J, 6 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер
7'
Л. Диарра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Шахтер
Желтая карточка
Н. Томич
Замена
А. Гладкий
️️️️
Л. Адриано
Замена
М. Богунович
️️️️
Л. Диарра
Замена
А. Гай
️️️️
И. Дуляй
Замена
В. Виценец
️️️️
Жадсон
Желтая карточка
Р. Рац
Желтая карточка
Л. Фейса
Замена
Б. Йованович
️️️️
Р. Петрович
Замена
Б. Илич
️️️️
А. Морейра
Желтая карточка
Р. Петрович
17'
ГОЛ! 1:0!
Л. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
40
Младен Божович
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
23
Срджа Кнежевич
ЦЗ
20
Младен Крстаич
ЦЗ
22
Марко Йованович
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
7
Неманья Томич
АП
10
Алмани Морейра
АП
10
Ламин Диарра
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Партизан
30
Александар Радосавлевич
ВР
5
Александар Косорич
ЦЗ
2
Синиша Стеванович
ПЗ
9
Брана Илич
ЛП
21
Бранислав Йованович
ЦП
20
Никола Вуйович
ЦП
17
Милош Богунович
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-1-1-2-1
40
Божович
32
Ломич
20
Крстаич
22
Йованович
23
Кнежевич
3
Петрович
15
Фейса
10
Морейра
7
Томич
10
Диарра
4-3-2-1
30
Пятов
14
Кобин
32
Ищенко
44
Ракицкий
15
Рац
3
Хюбшман
44
Дуляй
5
Фернандиньо
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
3
Петрович
21
Йованович
21
Йованович
3
Петрович
10
Диарра
17
Богунович
17
Богунович
10
Диарра
10
Морейра
9
Илич
9
Илич
10
Морейра
44
Дуляй
19
Гай
19
Гай
44
Дуляй
10
Жадсон
25
Виценец
25
Виценец
10
Жадсон
4
Адриано
20
Гладкий
20
Гладкий
4
Адриано
Остались в запасе
Партизан
Шахтер
5
Александар Косорич
ЦЗ
20
Никола Вуйович
ЦП
30
Александар Радосавлевич
ВР
2
Синиша Стеванович
ПЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
5
Александар Косорич
ЦЗ
20
Никола Вуйович
ЦП
30
Александар Радосавлевич
ВР
2
Синиша Стеванович
ПЗ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Партизан - Шахтер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
21.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Партизан
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