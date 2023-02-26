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Акрон - Торпедо

26.02.2023, Воскресенье, 12:00 мск Жигулевск, стадион Кристалл Трансляция: Матч! Премьер Россия. Кубок, 1/4 финала Акрон - Торпедо
Россия. ФНЛ (2021/2022)
31 тур
6 апреля, среда 19:00 Торпедо 0:0 Акрон
13 тур
25 сентября, суббота 17:00 Акрон 1:0 Торпедо
Россия. ФНЛ (2020/2021)
23 тур
21 ноября, суббота 14:00 Акрон 0:1 Торпедо
3 тур
12 августа, среда 19:30 Торпедо 1:1 Акрон
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