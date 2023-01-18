Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Лидс - Кардифф
Лидс - Кардифф: обзор матча 18 января 2023
Лидс
18.01.2023, среда, 22:45
Англия. Кубок, 3 раунд
5 : 2
Завершен
Кардифф
1'
В. Гнонто
34'
Родриго
36'
В. Гнонто
71'
П. Бэмфорд
76'
П. Бэмфорд
84'
К. Робинсон
90+3'
К. Робинсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лидс - Кардифф
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 5:2!
К. Робинсон
88'
Замена
Г. Уит
️️️️
О. Ожо
84'
ГОЛ! 5:1!
К. Робинсон
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Д. Харрисон
79'
ГОЛ! 5:0!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Д. Гелхардт
76'
ГОЛ! 4:0!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Л. Эйлинг
71'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
В. Гнонто
67'
64'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Э. Риномхота
64'
Замена
И. Дэвис
️️️️
К. Этете
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
М. Вебер
57'
46'
Замена
С. Кипр
️️️️
М. Харрис
46'
Замена
Р. Уинтл
️️️️
Р. Колуилл
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Т. Адамс
46'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Родриго
46'
Желтая карточка
В. Гнонто
40'
39'
Желтая карточка
Т. Санг
ГОЛ! 3:0!
В. Гнонто
Пас отдал
Д. Харрисон
36'
ГОЛ! 2:0!
Родриго
Пас отдал
Д. Харрисон
34'
ГОЛ! 1:0!
В. Гнонто
Пас отдал
Родриго
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Марк Рока
ОП
20
Сэм Гринвуд
АП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Лидс
1
Жоэль
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
17
Луис Синистерра
ЛВ
24
Дарко Гьяби
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4-2-3-1
30
Мелье
23
Фирпо
3
Льоренте
8
Вебер
5
Кристенсен
12
Адамс
21
Рока
11
Харрисон
20
Гринвуд
29
Гнонто
19
Родриго
3-1-4-1-1
31
Анвик
35
Нельсон
6
Симпсон
3
Баган
10
Санг
9
Харрис
4
Риномхота
9
Ожо
14
Сойерс
10
Колуилл
28
Этете
8
Вебер
12
Эйлинг
12
Эйлинг
8
Вебер
12
Адамс
11
Ааронсон
11
Ааронсон
12
Адамс
11
Харрисон
17
Синистерра
17
Синистерра
11
Харрисон
29
Гнонто
11
Гелхардт
11
Гелхардт
29
Гнонто
19
Родриго
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
19
Родриго
9
Харрис
4
Кипр
4
Кипр
9
Харрис
10
Колуилл
24
Уинтл
24
Уинтл
10
Колуилл
9
Ожо
11
Уит
11
Уит
9
Ожо
28
Этете
39
Дэвис
39
Дэвис
28
Этете
4
Риномхота
47
Робинсон
47
Робинсон
4
Риномхота
Остались в запасе
Лидс
Кардифф
1
Жоэль
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
24
Дарко Гьяби
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
21
Райн Оллсоп
ВР
38
Перри Нг
ПЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Стив Морисон
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
24
Дарко Гьяби
ЦП
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
38
Перри Нг
ПЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Стив Морисон
Статистика матча Лидс - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
Новости команд
Все
Лидс
Кардифф
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+