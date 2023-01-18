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Расписание матчей
Испания. Кубок
Спортинг - Валенсия
Спортинг - Валенсия: обзор матча 18 января 2023
Спортинг
18.01.2023, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 4
Завершен
Валенсия
10'
Э. Кавани
21'
Д. Клюйверт
39'
Э. Кавани
64'
С. Лино
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Валенсия
Замена
П. Валентин
️️️️
Д. Санчес
87'
75'
Замена
Х. Васкес
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
В. Кампусано
️️️️
Г. Росас
70'
Замена
Кристо
️️️️
Д. Зарфино
69'
Замена
У. Милованович
️️️️
У. Джурджевич
68'
67'
Замена
Ф. Перес
️️️️
А. Латорре
67'
Замена
У. Гильямон
️️️️
А. Алмейда
67'
Замена
И. Мориба
️️️️
Ю. Муса
64'
ГОЛ! 0:4!
С. Лино
Пас отдал
У. Дуро
58'
Замена
У. Дуро
️️️️
Э. Кавани
39'
ГОЛ! 0:3!
Э. Кавани
Пас отдал
С. Лино
21'
ГОЛ! 0:2!
Д. Клюйверт
Пас отдал
А. Алмейда
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Диего Санчес
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
11
Дани Кейпо
ЦФ
2
Гилье Росас
ЦФ
20
Хосе Грагера
ЦФ
2
Джованни Зарфино
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Андре Алмейда
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
29
Жорди Пола
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
40
Джонатан Варан
ЦП
17
Кристо
ЦФ
2
Поль Валентин
ЦФ
17
Кристиан Ривера
ЦФ
26
Айтор Гарсия
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
Валенсия
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
2-2-5
13
Мариньо
44
Инсуа
5
Санчес
4
Диас
6
Мартин
20
Грагера
32
Джурджевич
19
Отеро
2
Зарфино
2
Росас
3-2-1-3-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
39
Озкаджар
3
Паулиста
20
Фулкье
3
Латорре
8
Алмейда
80
Муса
19
Клюйверт
16
Лино
10
Кавани
2
Зарфино
17
Кристо
17
Кристо
2
Зарфино
5
Санчес
2
Валентин
2
Валентин
5
Санчес
2
Росас
9
Кампусано
9
Кампусано
2
Росас
32
Джурджевич
18
Милованович
18
Милованович
32
Джурджевич
19
Клюйверт
21
Васкес
21
Васкес
19
Клюйверт
8
Алмейда
22
Гильямон
22
Гильямон
8
Алмейда
80
Муса
6
Мориба
6
Мориба
80
Муса
3
Латорре
21
Перес
21
Перес
3
Латорре
10
Кавани
9
Дуро
9
Дуро
10
Кавани
Остались в запасе
Спортинг
Валенсия
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
29
Жорди Пола
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
24
Джони
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦФ
26
Айтор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Яго Эррерин
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
29
Жорди Пола
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
24
Джони
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦФ
26
Айтор Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Спортинг - Валенсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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