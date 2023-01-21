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Расписание матчей
Франция. Кубок
Грасс - Родез
Грасс - Родез: обзор матча 21 января 2023
Грасс
21.01.2023, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Родез
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Грасс - Родез
Конец матча
ГОЛ!
В. Юнусса
4:2
ГОЛ!
K. Chatelain
4:1
ГОЛ!
V. Muratori
3:1
ГОЛ!
H. Ako
2:1
ГОЛ!
С. Ро-Яо
1:1
ГОЛ!
Y. Gazzaoui
1:0
Послематчевые пенальти
Второй дополнительный тайм
Первый дополнительный тайм
83'
Замена
Л. Буаде
️️️️
М. Сенайя
Желтая карточка
A. Souda
80'
Замена
T. Badalassi
️️️️
P. Puel
67'
56'
Замена
С. Ро-Яо
️️️️
Л. Муйоколо
Второй тайм
Желтая карточка
Д. Гуйе
33'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грасс
1
Florian Camus
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
2
Maxime Corain
ЦЗ
4
Vincent Muratori
ЦЗ
7
Youssef Gazzaoui
ЦП
6
Herman Ako
ЦП
8
Nicolas Medjian
ЦП
3
Kevin Chatelain
ЦП
25
Дам Гуйе
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
11
Paulin Puel
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
14
Марвин Сенайя
ПЗ
18
Antoine Valerio
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
2
E. Vandenabeele
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Грасс
16
Amaury Roperti
ВР
15
Paul Grandemange
ЦЗ
13
Grégory Rolando
ЦЗ
19
Florian Antognelli
ЦП
12
Alexis Fernandez
ЦП
14
Amara Djelassi
ЦП
17
Yacine Atarsia
ЦП
18
Stanley Lohoues
ЦП
20
Tony Badalassi
ЦФ
Родез
23
Вилитти Юнусса
ОП
18
Лука Буаде
ПП
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
3-4-3
1
49
Камара
2
4
7
8
3
6
11
20
25
Гуйе
3-3
1
Сибуа
14
Сенайя
24
Муйоколо
44
Бома
2
97
Абдалла
18
11
20
20
11
14
Сенайя
18
Буаде
18
Буаде
14
Сенайя
24
Муйоколо
6
Ро-Яо
6
Ро-Яо
24
Муйоколо
Остались в запасе
Грасс
Родез
16
Amaury Roperti
ВР
15
Paul Grandemange
ЦЗ
13
Grégory Rolando
ЦЗ
19
Florian Antognelli
ЦП
12
Alexis Fernandez
ЦП
14
Amara Djelassi
ЦП
17
Yacine Atarsia
ЦП
18
Stanley Lohoues
ЦП
23
Вилитти Юнусса
ОП
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
16
Amaury Roperti
ВР
15
Paul Grandemange
ЦЗ
13
Grégory Rolando
ЦЗ
19
Florian Antognelli
ЦП
12
Alexis Fernandez
ЦП
14
Amara Djelassi
ЦП
17
Yacine Atarsia
ЦП
18
Stanley Lohoues
ЦП
Остались в запасе
23
Вилитти Юнусса
ОП
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Грасс - Родез
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Грасс
Франция. Кубок, 1/128-finals
2 : 1
15.11.2025
Грасс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Грасс
0 : 1
21.01.2023
Родез
Франция. Кубок, 1/32 финала
Грасс
1 : 0
07.01.2023
Ла Тампонез
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
- : -
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 7 тур
Родез
3 : 4
18.09.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 6 тур
Родез
0 : 1
11.09.2026
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