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Расписание матчей
Франция. Кубок
- Грасс
- Грасс: обзор матча 15 November 2025
15.11.2025, Saturday, 19:00
Франция. Кубок, 1/128-finals
2 : 1
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Матчи команд
Франция. Кубок, 1/64 финала
Сен-Сир-Коллонж
1 : 0
30.11.2025
Франция. Кубок, 1/128-finals
2 : 1
15.11.2025
Грасс
Грасс
Франция. Кубок, 1/128-finals
2 : 1
15.11.2025
Грасс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Грасс
0 : 1
21.01.2023
Родез
Франция. Кубок, 1/32 финала
Грасс
1 : 0
07.01.2023
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