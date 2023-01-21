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Расписание матчей
Франция. Кубок
Тулуза - Аяччо
Тулуза - Аяччо: обзор матча 21 января 2023
Тулуза
21.01.2023, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Аяччо
66'
З. Абухляль
69'
Р. Ратао
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Аяччо
77'
Замена
Р. Левин
️️️️
Р. Нури
Замена
Я. Беграуи
️️️️
З. Абухляль
74'
Замена
М. Деслер
️️️️
В. Каманци
71'
ГОЛ! 2:0!
Р. Ратао
Пас отдал
В. Каманци
69'
ГОЛ! 1:0!
З. Абухляль
Пас отдал
Т. Даллинга
66'
Замена
Р. Ратао
️️️️
В. Бирманчевич
62'
Замена
С. Спирингс
️️️️
Т. Циггарас
62'
Замена
Н. Скитта
️️️️
Б. Дежегере
62'
46'
Замена
К. Видаль
️️️️
У. Гонсалес
Желтая карточка
И. Силла
32'
8'
Желтая карточка
У. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Жан Боту
ЛВ
6
Томас Мангани
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
11
Сирил Баяла
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Тулуза
24
Мусса Диарра
ЛЗ
6
Оливер Занден
ЛЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
6
Стейн Спирингс
ЦП
15
Натан Скитта
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
36
Lebas da Silva
ЦП
24
Руан Левин
ЦП
4-3-2-1
1
Хауг
4
Силла
2
Кошта
2
Николайсен
12
Каманци
8
Шаиби
19
Дежегере
5
Циггарас
7
Бирманчевич
7
Абухляль
27
Даллинга
4-2-2-2
16
Соллакаро
20
Юсуфф
21
Гонсалес
21
Авинел
2
Альфонс
6
Мангани
29
Шабролль
7
Нури
11
Боту
14
Муссити-Око
11
Баяла
12
Каманци
3
Деслер
3
Деслер
12
Каманци
5
Циггарас
6
Спирингс
6
Спирингс
5
Циггарас
19
Дежегере
15
Скитта
15
Скитта
19
Дежегере
7
Бирманчевич
9
Ратао
9
Ратао
7
Бирманчевич
7
Абухляль
14
Беграуи
14
Беграуи
7
Абухляль
21
Гонсалес
5
Видаль
5
Видаль
21
Гонсалес
7
Нури
24
Левин
24
Левин
7
Нури
Остались в запасе
Тулуза
Аяччо
24
Мусса Диарра
ЛЗ
6
Оливер Занден
ЛЗ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Бенжамин Лерой
ВР
36
Lebas da Silva
ЦП
Остались в запасе
24
Мусса Диарра
ЛЗ
6
Оливер Занден
ЛЗ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
36
Lebas da Silva
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Тулуза - Аяччо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
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