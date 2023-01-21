Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Бастия - Лорьян
Бастия - Лорьян: обзор матча 21 января 2023
Бастия
21.01.2023, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Лорьян
81'
J. Sainati
64'
И. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бастия - Лорьян
ГОЛ!
Д. Йонгва
1:2
ГОЛ!
Ф. Магри
1:1
ГОЛ!
К. Буагар
0:1
Желтая карточка
J. Sainati
86'
Замена
Й. Бай
️️️️
S. Salles-Lamonge
85'
ГОЛ! 1:1!
J. Sainati
81'
78'
Замена
К. Матсима
️️️️
И. Коне
78'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
С. Диарра
Замена
️️️️
Д. Тавареш
76'
Замена
K. Djoco
️️️️
M. Alfarela
71'
Замена
K. Djoco
️️️️
I. Drame
71'
Замена
A. Roncaglia
️️️️
B. Santelli
71'
65'
Желтая карточка
И. Коне
64'
ГОЛ! 0:1!
И. Коне
57'
Замена
К. Буагар
️️️️
А. Аушиш
57'
Замена
В. Ле Гофф
️️️️
И. Бонке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
6
Dominique Guidi
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
9
Benjamin Santelli
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
28
Joris Sainati
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
10
Sébastien Salles-Lamonge
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
23
Ллойд Палун
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
13
Kevin Schur
ЦФ
10
Йоан Бай
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
11
Тео Ле Бри
АП
21
Жюльен Понко
АП
17
Кентен Буагар
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
2-3-5
42
Тавареш
6
3
Ван Ден Керхоф
25
22
28
19
10
5
1
2-2-1-3-2
1
Манноне
3
Тальби
13
Йонгва
18
Мейте
19
Абержель
8
Бонке
25
Диарра
24
Аушиш
10
Катлин
2
Силва
28
Коне
9
4
4
9
5
9
9
5
10
10
Бай
10
Бай
10
8
Бонке
25
Ле Гофф
25
Ле Гофф
8
Бонке
28
Коне
35
Матсима
35
Матсима
28
Коне
25
Диарра
11
Ле Бри
11
Ле Бри
25
Диарра
24
Аушиш
17
Буагар
17
Буагар
24
Аушиш
Остались в запасе
Бастия
Лорьян
30
Джонни Пласид
ВР
23
Ллойд Палун
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
13
Kevin Schur
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
1
Тедди Бартуше
ВР
21
Жюльен Понко
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
30
Джонни Пласид
ВР
23
Ллойд Палун
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
13
Kevin Schur
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
21
Жюльен Понко
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Статистика матча Бастия - Лорьян
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Арман Цесари
Новости команд
Все
Бастия
Лорьян
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
Кубок Франции. «Нант» стал полуфиналистом турнира, победив «Бастию»
2022.02.11 01:05
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Лига 1. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Бастию», «Лилль» разгромил «Нант» и другие результаты
2017.05.21 00:06
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+