Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо (Баия-Бланка)
Материалы

Марокко - Португалия

10.12.2022, Суббота, 18:00 мск Доха, стадион Аль Тумама Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1/4 финала Марокко - Португалия
Чемпионат мира 2018, группа B
Групповой этап, 2 тур
20 июня, среда 15:00 Португалия 1:0 Марокко
...
  • ...
    Рейтинг: +986

    Mirak92 10 декабря 2022, 21:59

    Блдь ставка прошла!!!!!!!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1455

    Mariner 10 декабря 2022, 19:59

    Всё!!! Марокко в полуфинале! )) А я говорил! ))) Блин, два раза уже мог озолотиться, если бы играл на ставках )))

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 10 декабря 2022, 19:48

    Дело идёт к очередной сенсации. У португальцев ничего не получается. Полагаю, что марокканцы заслужили быть в полуфинале.

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17426

    Barmaleushka 10 декабря 2022, 19:42

    У Португалии много "пыли" , а "огня" нет . Суетятся , суетятся , торопятся .... Превосходство в мастерстве - на лицо . А толку ноль .

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17426

    Barmaleushka 10 декабря 2022, 19:10

    Если Португеза не спасут матч - в конце игры будет драка .

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +872

    3meeeD 10 декабря 2022, 19:06

    Вооотето приколол

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +757

    Болотоход 10 декабря 2022, 19:03

    Второй нужен срочно.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5776

    ySS 10 декабря 2022, 18:56

    Интересно было бы посмотреть усташей с Марокко, но это только в финале.
    Хотелось бы чтобы чемпионом стала играющая в атаку команда, а не пенальтисты или автобус.
    Хотя марокканцы очень симпатичный автобус)

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5776

    ySS > ySS 10 декабря 2022, 20:57

    Вообще-то и в матче за третье место, почетное для обоих)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7192

    Из Твери Леха 10 декабря 2022, 18:49

    Ну что, пора выпускать Кракена (Криша).

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +872

    3meeeD > Из Твери Леха 10 декабря 2022, 19:06

    На 0-2

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +438

    BoaSnake 10 декабря 2022, 18:44

    Вратарь жестко лоханулся!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 