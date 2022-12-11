Марокко - Португалия

Блдь ставка прошла!!!!!!!!!
|Групповой этап, 2 тур
|20 июня, среда
|15:00
|Португалия
|1:0
|Марокко
|Групповой этап, 2 тур
|20 июня, среда
|15:00
|Португалия
|1:0
|Марокко
У Португалии много "пыли" , а "огня" нет . Суетятся , суетятся , торопятся .... Превосходство в мастерстве - на лицо . А толку ноль .
Если Португеза не спасут матч - в конце игры будет драка .
Вооотето приколол
Интересно было бы посмотреть усташей с Марокко, но это только в финале.
Хотелось бы чтобы чемпионом стала играющая в атаку команда, а не пенальтисты или автобус.
Хотя марокканцы очень симпатичный автобус)
Ну что, пора выпускать Кракена (Криша).
На 0-2