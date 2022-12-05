Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Материалы

Франция - Польша

04.12.2022, Воскресенье, 18:00 мск Доха, стадион Аль Тумама Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1/8 финала Франция - Польша
Товарищеские матчи. Сборные 2011

9 июня, четверг 23:00 Польша 0:1 Франция
...
  • ...
    Рейтинг: +872

    3meeeD 4 декабря 2022, 20:35

    Мдаа звезды млять ,с пенальти забиваю днари

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +872

    3meeeD 4 декабря 2022, 19:53

    Месси ,Роналду.вытягивают кровь из их пальца.
    Вот Мбаппе да играет,так играет

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +76

    Лев Львов 4 декабря 2022, 19:11

    Справедливости ради, надо сказать, что с поляками нашей сборной не светило бы НИЧЕГО!

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +700

    k611 > Лев Львов 4 декабря 2022, 20:22

    Не факт! Наших отстранили, игра не состоялась. Понятно, что какой был бы результат, можно только предполагать. Но всё таки сборная Польши это не Франция, Англия или Италия, пройти дальше наши вполне могли...

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +76

    Лев Львов 4 декабря 2022, 19:04

    Allez France !!! Вперед, Франция!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +374

    ninja1945 4 декабря 2022, 18:50

    шляхов на х й за пендосами вслед

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +67523

    portero 4 декабря 2022, 18:34

    Посмотришь судеек на ЧМ и наши уже неплохими кажутся, на фоне этих типо лучших....

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8894

    vladik12 > portero 4 декабря 2022, 18:51

    Какие вопросы к Хесусу Валенсуэле?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +67523

    portero > vladik12 4 декабря 2022, 23:30

    Допустим когда на убегающем в атаку Мопеде майку рвут, а он даже нарушения не свистит и так неоднократно....карты должен давать за это ещё в первом тайме
    Его ошибки не помогли полякам, потому всё мелочи наши меньше порой косячат, а истерик больше....

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5113

    hunta 4 декабря 2022, 18:31

    Такой момент пролукакил...! Гадёныш...

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +476

    the teacher 4 декабря 2022, 18:29

    бей пшеков! ))

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +653

    MichelWB > the teacher 4 декабря 2022, 21:57

    Э их не бит, их рэзат нада!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 