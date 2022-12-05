Франция - Польша

Мдаа звезды млять ,с пенальти забиваю днари
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|9 июня, четверг
|23:00
|Польша
|0:1
|Франция
Мдаа звезды млять ,с пенальти забиваю днари
Месси ,Роналду.вытягивают кровь из их пальца.
Вот Мбаппе да играет,так играет
Справедливости ради, надо сказать, что с поляками нашей сборной не светило бы НИЧЕГО!
Посмотришь судеек на ЧМ и наши уже неплохими кажутся, на фоне этих типо лучших....
Допустим когда на убегающем в атаку Мопеде майку рвут, а он даже нарушения не свистит и так неоднократно....карты должен давать за это ещё в первом тайме
Его ошибки не помогли полякам, потому всё мелочи наши меньше порой косячат, а истерик больше....
бей пшеков! ))
Э их не бит, их рэзат нада!