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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ипсвич Таун - Ротерхэм
Ипсвич Таун - Ротерхэм: обзор матча 07 января 2023
Ипсвич Таун
07.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 3 раунд
4 : 1
Завершен
Ротерхэм
43'
C. Humphreys
74'
К. Чаплин (П)
78'
Ф. Ладапо
86'
У. Бернс (П)
47'
К. Вашингтон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Ротерхэм
89'
Желтая карточка
Р. Вуд
ГОЛ с пенальти! 4:1!
У. Бернс
86'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Ладапо
78'
Замена
У. Бернс
️️️️
K. Jackson
77'
Замена
Г. Ли
️️️️
К. Чаплин
77'
Замена
К. Эдвардс
️️️️
Л. Дэвис
76'
75'
Замена
Д. МакКарт
️️️️
Д. Линдси
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Чаплин
74'
70'
Замена
Д. Барласер
️️️️
Ш. Фергюсон
70'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
П. Киосо
Замена
М. Харнесс
️️️️
S. Aluko
68'
53'
Желтая карточка
О. Рэтбоун
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Вашингтон
Желтая карточка
Р. Кио
46'
ГОЛ! 1:0!
C. Humphreys
Пас отдал
K. Jackson
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
20
Cameron Humphreys
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ипсвич Таун
43
Joel Coleman
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
22
Кайл Эдвардс
ЛП
8
Сэм Морси
ЦП
10
Маркус Харнесс
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Ротерхэм
26
Робби Хемфри
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
4-2-4
32
Гладкий
3
Дэвис
36
Кио
25
Эдмундсон
30
Винсент-Янг
8
Эванс
20
8
Чаплин
45
Ладапо
19
23
3-3-3-1
1
Йоханссон
45
Хардинг
6
Вуд
25
Хамфрис
30
Киосо
2
Одоффин
15
Брэмолл
3
Фергюсон
20
Рэтбоун
29
Линдси
14
Вашингтон
8
Чаплин
22
Ли
22
Ли
8
Чаплин
3
Дэвис
22
Эдвардс
22
Эдвардс
3
Дэвис
23
10
Харнесс
10
Харнесс
23
19
7
Бернс
7
Бернс
19
29
Линдси
5
МакКарт
5
МакКарт
29
Линдси
3
Фергюсон
4
Барласер
4
Барласер
3
Фергюсон
30
Киосо
27
Огбене
27
Огбене
30
Киосо
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Ротерхэм
43
Joel Coleman
ВР
8
Сэм Морси
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
26
Робби Хемфри
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
8
Сэм Морси
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Остались в запасе
26
Робби Хемфри
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
Главный тренер
Пол Херст
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ипсвич Таун - Ротерхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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