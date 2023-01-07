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Расписание матчей
Англия. Кубок
Рединг - Уотфорд
Рединг - Уотфорд: обзор матча 07 января 2023
Рединг
07.01.2023, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Уотфорд
45+3'
К. Абрефа
90+3'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рединг - Уотфорд
ГОЛ! 2:0!
Ш. Лонг
90'
+3
Замена
Н. Гиннес-Уокер
️️️️
А. Рахман Баба
87'
Замена
М. Крейг
️️️️
Л. Жоао
79'
Желтая карточка
А. Мбенг
70'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Ф. Азиз
70'
60'
Желтая карточка
Д. Моррис
54'
Замена
Д. Гривз
️️️️
Л. Бакуна
46'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
А. Блэйк
Замена
М. Лум
️️️️
С. Хатчинсон
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Абрефа
45'
+3
Желтая карточка
С. Хатчинсон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
39
Феми Азиз
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
15
Адриан Блэйк
ЛВ
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
34
Louie Holzman
ЦЗ
35
Джек Сенга-Нгойи
ОП
21
Мамаду Лум
ОП
14
Майкл Крейг
ЦП
40
Rashawn Scott
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
43
Джек Гривз
ЦФ
3-3-1-2
1
Бузанис
23
Сарр
26
Макинтайр
5
Хатчинсон
21
Баба
27
Мбенг
2
Абрефа
39
Азиз
19
Жоао
7
Лонг
4-1-3-1
40
Окойе
2
Гаспар
5
Троост-Эконг
22
Сьерральта
3
Моррис
8
Коне
15
Унгбо
22
Асприлья
15
Блэйк
6
Поллок
21
Баба
24
Гиннес-Уокер
24
Гиннес-Уокер
21
Баба
5
Хатчинсон
21
Лум
21
Лум
5
Хатчинсон
19
Жоао
14
Крейг
14
Крейг
19
Жоао
39
Азиз
9
Кэрролл
9
Кэрролл
39
Азиз
15
Блэйк
10
Бакуна
10
Бакуна
15
Блэйк
Бакуна
43
Гривз
43
Гривз
Бакуна
Остались в запасе
Рединг
Уотфорд
1
Джо Ламли
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
34
Louie Holzman
ЦЗ
35
Джек Сенга-Нгойи
ОП
40
Rashawn Scott
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
29
Бен Хамер
ВР
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
34
Louie Holzman
ЦЗ
35
Джек Сенга-Нгойи
ОП
40
Rashawn Scott
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Рединг - Уотфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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