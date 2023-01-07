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Расписание матчей
Англия. Кубок
Миллуолл - Шеффилд Юнайтед
Миллуолл - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 07 января 2023
Миллуолл
07.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 3 раунд
0 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
23'
Д. Джеббисон
36'
Д. Богль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Шеффилд Юнайтед
90'
Замена
А. Брукс
️️️️
Д. Макэйти
90'
Замена
И. Кулибали
️️️️
Т. Дойл
85'
Замена
Д. Балдок
️️️️
Э. Стивенс
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. МакНамара
77'
72'
Желтая карточка
Д. Богль
70'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Джеббисон
70'
Замена
С. Берге
️️️️
И. Ндиайе
Замена
Р. Эсс
️️️️
М. Беннетт
61'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Д. Хонимэн
60'
Замена
Д. Купер
️️️️
Ш. Хатчинсон
60'
Замена
З. Флемминг
️️️️
Т. Брэдшоу
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Д. Богль
Пас отдал
Д. Макэйти
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джеббисон
Пас отдал
Т. Дойл
Желтая карточка
Д. МакНамара
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
11
Ромен Эсс
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
3
Уоллес
4
Хатчинсон
4
Крессуэлл
20
МакНамара
10
Хонимэн
16
Шеклтон
6
Сэйвилл
9
Фогльзаммер
10
Беннетт
9
Брэдшоу
3-2-3-1-1
17
Дэвис
14
Робинсон
15
Иган
6
Бешам
2
Богль
3
Стивенс
10
Норвуд
20
Дойл
7
Ндиайе
24
Макэйти
29
Джеббисон
4
Хатчинсон
5
Купер
5
Купер
4
Хатчинсон
20
МакНамара
12
Эванс
12
Эванс
20
МакНамара
10
Беннетт
11
Эсс
11
Эсс
10
Беннетт
9
Брэдшоу
9
Флемминг
9
Флемминг
9
Брэдшоу
10
Хонимэн
7
Бьюри
7
Бьюри
10
Хонимэн
3
Стивенс
32
Балдок
32
Балдок
3
Стивенс
7
Ндиайе
16
Берге
16
Берге
7
Ндиайе
24
Макэйти
11
Брукс
11
Брукс
24
Макэйти
20
Дойл
48
Кулибали
48
Кулибали
20
Дойл
29
Джеббисон
14
Шарп
14
Шарп
29
Джеббисон
Остались в запасе
Миллуолл
Шеффилд Юнайтед
27
Коннал Трумен
ВР
18
Райан Леонард
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
18
Райан Леонард
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Миллуолл - Шеффилд Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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