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Англия. Кубок
Кристал Пэлас - Саутгемптон
Кристал Пэлас - Саутгемптон: обзор матча 07 января 2023
Кристал Пэлас
07.01.2023, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Саутгемптон
14'
О. Эдуард
37'
Д. Уорд-Проус
68'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Саутгемптон
89'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
87'
Замена
И. Диалло
️️️️
Д. Арибо
87'
Замена
М. Дженепо
️️️️
А. Армстронг
80'
Замена
К. Уокер-Питерс
️️️️
С. Эдози
75'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Д. Уорд
74'
Замена
Э. Эзе
️️️️
У. Хьюз
74'
68'
ГОЛ! 1:2!
А. Армстронг
67'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
65'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Ш. Дукур
64'
61'
Замена
С. Мара
️️️️
Ч. Адамс
59'
Желтая карточка
Р. Перро
37'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
Д. Уорд
36'
ГОЛ! 1:0!
О. Эдуард
Пас отдал
В. Заа
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
27
Ибраима Диалло
ОП
8
Райан Финниган
ЦП
11
Джимми Морган
ПП
14
Секу Мара
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Гуаита
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
28
Дукур
19
Хьюз
10
Заа
17
Олисе
10
Айю
29
Эдуард
4-3-1-2
31
Базуну
13
Лянко
15
Чалета-Цар
22
Салису
15
Перро
6
Мэйтленд-Найлс
18
Арибо
30
Уорд-Проус
23
Эдози
10
Армстронг
19
Адамс
25
Уорд
27
Шлупп
27
Шлупп
25
Уорд
28
Дукур
19
Миливойевич
19
Миливойевич
28
Дукур
19
Хьюз
10
Эзе
10
Эзе
19
Хьюз
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
23
Эдози
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
23
Эдози
18
Арибо
27
Диалло
27
Диалло
18
Арибо
10
Армстронг
12
Дженепо
12
Дженепо
10
Армстронг
19
Адамс
14
Мара
14
Мара
19
Адамс
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Саутгемптон
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
13
Вилли Кабальеро
ВР
45
Ромео Лавиа
ОП
8
Райан Финниган
ЦП
11
Джимми Морган
ПП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
45
Ромео Лавиа
ОП
8
Райан Финниган
ЦП
11
Джимми Морган
ПП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Кристал Пэлас - Саутгемптон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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