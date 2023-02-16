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Лацио - ЧФР Клуж

16.02.2023, Четверг, 23:00 мск Рим, стадион Олимпико Лига конференций, 1/16 финала , первый матч Лацио - ЧФР Клуж
Лига Европы (2019/2020), группа E
Квалификация, 5 тур
28 ноября, четверг 23:00 Лацио 1:0 ЧФР Клуж
Квалификация, 1 тур
19 сентября, четверг 19:55 ЧФР Клуж 2:1 Лацио
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