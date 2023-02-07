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Зандхаузен - Фрайбург

07.02.2023, Вторник, 20:00 мск Германия. Кубок, 1/8 финала Зандхаузен - Фрайбург
Германия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
25 октября, вторник 19:30 Фрайбург 3:3
(3:4)п		 Зандхаузен
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