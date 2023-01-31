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Падерборн - Штутгарт

31.01.2023, Вторник, 20:00 мск Германия. Кубок, 1/8 финала Падерборн - Штутгарт
Германия. Бундеслига (2014/2015)
34 тур
23 мая, суббота 16:30 Падерборн 1:2 Штутгарт
17 тур
20 декабря, суббота 17:30 Штутгарт 0:0 Падерборн
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