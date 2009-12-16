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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА София - Рома
ЦСКА София - Рома: обзор матча 16 декабря 2009
ЦСКА София
16.12.2009, среда, 21:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
0 : 3
Завершен
Рома
45'
А. Черчи
52'
А. Черчи
89'
Ф. Скардина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - Рома
ГОЛ! 0:3!
Ф. Скардина
Замена
Ф. Скардина
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
Й. Тодоров
️️️️
С. Делев
Замена
️️️️
А. Попов
Замена
С. Петтинари
️️️️
А. Черчи
Замена
Н. Манчев
️️️️
Т. Тимонов
Желтая карточка
К. Стоянов
ГОЛ! 0:2!
А. Черчи
Замена
М. Бриги
️️️️
Д. Писарро
ГОЛ! 0:1!
А. Черчи
Желтая карточка
А. Черчи
Желтая карточка
С. Окака-Чука
Желтая карточка
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Здравко Чавдаров
ВР
4
Костадин Стоянов
ЛЗ
19
Апостол Попов
ЦЗ
2
Павел Виданов
ЦЗ
25
Йордан Минев
ПЗ
0
Тодор Тимонов
ЛП
0
Светослав Петров
ОП
5
Тодор Янчев
ЦП
8
Коста Янев
ЦП
7
Спас Делев
ПП
99
Мичел Платини
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Алессио Черчи
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
ЦСКА София
27
Ивайло Петров
ВР
6
Александр Бранеков
ЦЗ
18
Хьюго Баез
ЦЗ
30
Йордан Тодоров
ЛП
20
Николай Манчев
ЦП
9
Руй Мариньо
ЦФ
18
Атанас Зехиров
ЦФ
Рома
1
Артур
ВР
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
0
Филиппо Скардина
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
4-1-4-1
1
Чавдаров
4
Стоянов
19
Попов
2
Виданов
25
Минев
0
Петров
0
Тимонов
5
Янчев
8
Янев
7
Делев
99
Платини
4-4-2
18
Лобонц
16
Мотта
3
Андреолли
8
Бурдиссо
6
Риисе
7
Черчи
7
Писарро
16
Де Росси
20
Перротта
10
Баптиста
77
Окака-Чука
0
Тимонов
20
Манчев
20
Манчев
0
Тимонов
7
Делев
30
Тодоров
30
Тодоров
7
Делев
77
Окака-Чука
0
Скардина
0
Скардина
77
Окака-Чука
7
Писарро
4
Бриги
4
Бриги
7
Писарро
7
Черчи
18
Петтинари
18
Петтинари
7
Черчи
Остались в запасе
ЦСКА София
Рома
9
Руй Мариньо
ЦФ
6
Александр Бранеков
ЦЗ
27
Ивайло Петров
ВР
18
Хьюго Баез
ЦЗ
18
Атанас Зехиров
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
1
Артур
ВР
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
9
Руй Мариньо
ЦФ
6
Александр Бранеков
ЦЗ
27
Ивайло Петров
ВР
18
Хьюго Баез
ЦЗ
18
Атанас Зехиров
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур
ВР
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча ЦСКА София - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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