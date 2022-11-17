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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Перу - Парагвай
Перу - Парагвай: обзор матча 17 ноября 2022
Перу
17.11.2022, четверг, 04:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Парагвай
49'
А. Валера
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Перу - Парагвай
90'
Замена
С. Феррейра
️️️️
Х. Энкисо
85'
Красная карточка
Ф. Бальбуэна
Красная карточка
A. Succar
84'
75'
Желтая карточка
Г. Гомес
Замена
А. Ариас
️️️️
К. Гонсалес
75'
66'
Замена
Б. Охеда
️️️️
Р. Ортис
65'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Х. Медина
Замена
Л. Иберико
️️️️
Б. Рейна
61'
Замена
A. Succar
️️️️
А. Валера
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Валера
Пас отдал
К. Гонсалес
49'
Замена
К. Куэва
️️️️
J. Rivera
46'
46'
Замена
М. Рохас
️️️️
М. Альмирон
36'
Желтая карточка
Р. Ортис
Желтая карточка
М. Лопес
36'
Желтая карточка
Б. Рейна
33'
Желтая карточка
C. Ascues
16'
15'
Желтая карточка
М. Вилласанти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
23
Педро Акино
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
11
Брайан Рейна
ЦП
19
Carlos Ascues
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Парагвай
12
Juan Espinola
ВР
0
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Iván Ramírez
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
14
Блас Риверос
ЦЗ
6
Ричард Ортис
ЦЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
0
Хесус Медина
ПВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Перу
12
Alejandro Duarte
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
0
Paolo Reyna
ЦЗ
0
Roberto Villamarín
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
0
Yuriel Celi
ЦП
23
Алексис Ариас
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
18
Луис Иберико
ЦФ
0
Alexander Succar
ЦФ
Парагвай
1
Сантьяго Рохас
ВР
1
Антони Сильва
ВР
13
Mateo Gamarra
ЦЗ
0
Iván Piris
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
8
Диего Гомес
ЦП
16
Матиас Рохас
ЦП
14
Брайан Охеда
ЦП
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
7
Себастьян Феррейра
ЦФ
3-5-2
1
Галлезе
4
Лопес
5
Араухо
22
Калленс
23
Акино
11
10
Гонсалес
11
Рейна
16
Картахена
20
Валера
19
3-2-1-3
12
5
Бальбуэна
14
Риверос
6
Ортис
15
Гомес
0
Мельгарехо
20
Вилласанти
19
Энкисо
0
Медина
10
Альмирон
10
Гонсалес
23
Ариас
23
Ариас
10
Гонсалес
11
10
Куэва
10
Куэва
11
11
Рейна
18
Иберико
18
Иберико
11
Рейна
20
Валера
0
0
20
Валера
10
Альмирон
16
Рохас
16
Рохас
10
Альмирон
6
Ортис
14
Охеда
14
Охеда
6
Ортис
0
Медина
7
Гонсалес
7
Гонсалес
0
Медина
19
Энкисо
7
Феррейра
7
Феррейра
19
Энкисо
Остались в запасе
Перу
Парагвай
12
Alejandro Duarte
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
0
Paolo Reyna
ЦЗ
0
Roberto Villamarín
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
0
Yuriel Celi
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
Главный тренер
Рикардо Гарека
1
Сантьяго Рохас
ВР
1
Антони Сильва
ВР
13
Mateo Gamarra
ЦЗ
0
Iván Piris
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
8
Диего Гомес
ЦП
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Остались в запасе
12
Alejandro Duarte
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
0
Paolo Reyna
ЦЗ
0
Roberto Villamarín
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
0
Yuriel Celi
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
Остались в запасе
1
Сантьяго Рохас
ВР
1
Антони Сильва
ВР
13
Mateo Gamarra
ЦЗ
0
Iván Piris
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
8
Диего Гомес
ЦП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Статистика матча Перу - Парагвай
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
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0 : 1
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