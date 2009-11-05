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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - ЦСКА София
Базель - ЦСКА София: обзор матча 05 ноября 2009
Базель
05.11.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА София
35'
М. Желаберт
41'
А. Фрай (П)
67'
А. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - ЦСКА София
Замена
М. Перович
️️️️
В. Штокер
Замена
Д. Шакири
️️️️
Б. Сафари
Замена
Р. Мариньо
️️️️
В. Манчев
ГОЛ! 3:0!
А. Фрай
Замена
М. Араторе
️️️️
М. Желаберт
Замена
М. Платини
️️️️
С. Делев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Фрай
ГОЛ! 1:0!
М. Желаберт
Замена
Н. Манчев
️️️️
В. Мороз
19'
Желтая карточка
В. Мороз
15'
Желтая карточка
К. Стоянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
23
Массимо Коломба
ВР
4
Чагдаш Атан
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Бенджамин Хуггель
ЦП
88
Кабрал
ЦП
7
Маркос Желаберт
ЦП
90
Федерико Альмерарес
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
11
Скотт Чипперфилд
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
ЦСКА София
1
Здравко Чавдаров
ВР
4
Костадин Стоянов
ЛЗ
18
Хьюго Баез
ЦЗ
6
Александр Бранеков
ЦЗ
2
Павел Виданов
ЦЗ
32
Викторс Мороз
ЦП
8
Коста Янев
ЦП
73
Иван Стоянов
ПП
0
Владимир Манчев
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
28
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Базель
33
Штефан Весселс
ВР
14
Серкан Шахин
ЦЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
0
Марко Перович
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
ЦСКА София
27
Ивайло Петров
ВР
20
Николай Манчев
ЦП
36
Янко Сандански
ЦП
9
Руй Мариньо
ЦФ
91
Благои Пашков
ЦФ
99
Мичел Платини
ЦФ
3-4-3
23
Коломба
4
Атан
4
Сафари
22
Инкум
14
Штокер
88
Кабрал
7
Желаберт
8
Хуггель
11
Чипперфилд
13
Фрай
90
Альмерарес
4-3-3
1
Чавдаров
18
Баез
6
Бранеков
2
Виданов
4
Стоянов
73
Стоянов
8
Янев
32
Мороз
28
Маркиньос
7
Делев
0
Манчев
14
Штокер
0
Перович
0
Перович
14
Штокер
7
Желаберт
70
Араторе
70
Араторе
7
Желаберт
4
Сафари
10
Шакири
10
Шакири
4
Сафари
32
Мороз
20
Манчев
20
Манчев
32
Мороз
0
Манчев
9
Мариньо
9
Мариньо
0
Манчев
7
Делев
99
Платини
99
Платини
7
Делев
Остались в запасе
Базель
ЦСКА София
14
Серкан Шахин
ЦЗ
33
Штефан Весселс
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
27
Ивайло Петров
ВР
36
Янко Сандански
ЦП
91
Благои Пашков
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
14
Серкан Шахин
ЦЗ
33
Штефан Весселс
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Остались в запасе
27
Ивайло Петров
ВР
36
Янко Сандански
ЦП
91
Благои Пашков
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Базель - ЦСКА София
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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