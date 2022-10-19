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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ян Регенсбург - Фортуна
Ян Регенсбург - Фортуна: обзор матча 19 октября 2022
Ян Регенсбург
19.10.2022, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Фортуна
5'
К. Петерсон
16'
Д. Ковнацки
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ян Регенсбург - Фортуна
Замена
M. Gouras
️️️️
Х. Макридис
86'
85'
Замена
Н. Гавори
️️️️
М. Карбовник
85'
Замена
С. Аппелькамп
️️️️
К. Петерсон
Замена
B. Saller
️️️️
M. Thalhammer
80'
Замена
П. Овусу
️️️️
A. Albers Nielsen
64'
Замена
Д. Визингер
️️️️
K. Caliskaner
64'
Замена
К. Фабер
️️️️
Л. Гюнтер
64'
Желтая карточка
Я. Эльведи
56'
53'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
Ф. Клаус
16'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ковнацки
Пас отдал
М. Карбовник
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Петерсон
Пас отдал
М. Карбовник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ян Регенсбург
1
Dejan Stojanović
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
22
Бленди Идризи
АП
8
Йосуа Меес
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
14
Харалампос Макридис
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
10
Кристиан Виет
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
33
Ян Эльведи
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
7
Кристоффер Петерсон
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Ян Регенсбург
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
23
Steve Breitkreuz
ЦЗ
28
Minos Gouras
ЦП
7
Никлас Шипноски
ЦП
28
Конрад Фабер
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
9
Принс Овусу
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
6
Benedikt Saller
ЦФ
Фортуна
30
Рафаэль Вольф
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
14
Квадво Баа
ЦФ
1-1-5
1
21
Гюнтер
22
Идризи
10
Виет
33
Эльведи
4
8
22
3-3-2
33
Кастенмайер
33
Карбовник
4
Кларер
25
Циммерманн
31
Соботтка
22
Танака
30
Клаус
9
Ковнацки
7
Петерсон
14
Макридис
28
28
14
Макридис
21
Гюнтер
28
Фабер
28
Фабер
21
Гюнтер
22
29
Визингер
29
Визингер
22
19
9
Овусу
9
Овусу
19
8
6
6
8
33
Карбовник
34
Гавори
34
Гавори
33
Карбовник
7
Петерсон
8
Аппелькамп
8
Аппелькамп
7
Петерсон
30
Клаус
10
Хеннингс
10
Хеннингс
30
Клаус
Остались в запасе
Ян Регенсбург
Фортуна
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
23
Steve Breitkreuz
ЦЗ
7
Никлас Шипноски
ЦП
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
30
Рафаэль Вольф
ВР
13
Адам Бодзек
ЦП
14
Квадво Баа
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
23
Steve Breitkreuz
ЦЗ
7
Никлас Шипноски
ЦП
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
13
Адам Бодзек
ЦП
14
Квадво Баа
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Ян Регенсбург - Фортуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Меппен
2 : 1
08.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Новости команд
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2021.02.04 01:30
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
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2024.04.03 23:35
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