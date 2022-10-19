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Расписание матчей
Германия. Кубок
Аугсбург - Бавария
Аугсбург - Бавария: обзор матча 19 октября 2022
Аугсбург
19.10.2022, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 5
Завершен
Бавария
9'
М. Педерсен
65'
Д. Упамекано (АГ)
27'
Э. Чупо-Мотинг
53'
Й. Киммих
59'
Э. Чупо-Мотинг
74'
Д. Мусиала
90+1'
А. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Бавария
90'
+1
ГОЛ! 2:5!
А. Дэвис
Пас отдал
Т. Мюллер
85'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
М. Педерсен
82'
80'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
79'
Желтая карточка
М. Педерсен
79'
74'
ГОЛ! 2:4!
Д. Мусиала
Пас отдал
А. Дэвис
Замена
А. Майер
️️️️
Э. Демирович
67'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Р. Варгас
67'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
К. Груэсо
67'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Д. Упамекано
65'
59'
ГОЛ! 1:3!
Э. Чупо-Мотинг
58'
Замена
К. Коман
️️️️
С. Мане
53'
ГОЛ! 1:2!
Й. Киммих
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
Замена
Л. Петков
️️️️
Р. Гумни
46'
27'
ГОЛ! 1:1!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
С. Гнабри
ГОЛ! 1:0!
М. Педерсен
Пас отдал
Э. Реджбечай
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
25
Аарон Центер
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Арне Майер
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
47
Жозуэ Мбила
ЦФ
Бавария
1
Йоханнес Шенк
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Коубек
57
Иаго
5
Бауэр
14
Гаувелеув
22
Педерсен
20
Гумни
37
Реджбечай
11
Груэсо
11
Варгас
7
Нидерлехнер
9
Демирович
4-1-1-3-1
26
Ульрайх
28
Павар
2
Упамекано
4
де Лигт
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мане
13
Чупо-Мотинг
22
Педерсен
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
22
Педерсен
11
Груэсо
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
11
Груэсо
9
Демирович
10
Майер
10
Майер
9
Демирович
11
Варгас
20
Калиджиури
20
Калиджиури
11
Варгас
20
Гумни
25
Петков
25
Петков
20
Гумни
13
Чупо-Мотинг
20
Забитцер
20
Забитцер
13
Чупо-Мотинг
10
Мане
21
Коман
21
Коман
10
Мане
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Аугсбург
Бавария
30
Даниэль Клейн
ВР
25
Аарон Центер
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
47
Жозуэ Мбила
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
1
Йоханнес Шенк
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
25
Аарон Центер
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
47
Жозуэ Мбила
ЦФ
Остались в запасе
1
Йоханнес Шенк
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Аугсбург - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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