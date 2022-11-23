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Бельгия - Египет

18.11.2022, Пятница, 18:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Бельгия - Египет
Товарищеские матчи. Сборные 2018

6 июня, среда 21:45 Бельгия 3:0 Египет
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