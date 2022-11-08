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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Милтон Кинс Донс - Моркамб
Милтон Кинс Донс - Моркамб: обзор матча 08 ноября 2022
Милтон Кинс Донс
08.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Моркамб
18'
У. О'Хора
51'
М. Деннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Моркамб
83'
Желтая карточка
Л. Гибсон
Замена
Д. Девой
️️️️
Б. Джонсон
66'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Бернс
66'
ГОЛ! 2:0!
М. Деннис
Пас отдал
К. Грант
51'
Замена
Д. Ойегоке
️️️️
Т. Уотсон
46'
Замена
М. Деннис
️️️️
М. Эиса
46'
46'
Замена
К. Стоктон
️️️️
К. Уоттс
35'
Желтая карточка
К. Уоттс
31'
Замена
D. Connolly
️️️️
R. Delaney
Желтая карточка
М. Эиса
22'
ГОЛ! 1:0!
У. О'Хора
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
7
Итан Робсон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
5
Джек Такер
ЦФ
1
Джейми Камминг
ЦФ
11
Конор Грант
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
12
Дарра Бернс
ЦФ
27
Теннай Уотсон
ЦФ
33
Зак Джулс
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Моркамб
1
Коннор Рипли
ВР
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
29
Лайам Шоу
ОП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
23
Ryan Delaney
ЦФ
11
Kieran Phillips
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
Милтон Кинс Донс
21
Франко Равиццоли
ВР
33
Дэниэл Ойегоке
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
37
Натан Холланд
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
3
Даниэль Харви
ЦФ
10
Доусон Девой
ЦФ
10
Дэн Кемп
ЦФ
Моркамб
9
Джонатан Обика
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
14
Артюр Гауа
ЦФ
2-2-5
16
О'Хора
18
Лоуренс
7
Робсон
4
Джонсон
27
Эиса
33
Джулс
27
Уотсон
12
Бернс
11
Грант
4-1-3-3
1
Рипли
2
Куни
4
Бедо
30
Гибсон
2
О'Коннор
29
Шоу
21
МакЛафлин
17
Уоттс
6
Уэйр
5
11
23
27
Уотсон
33
Ойегоке
33
Ойегоке
27
Уотсон
12
Бернс
8
Смит
8
Смит
12
Бернс
27
Эиса
19
Деннис
19
Деннис
27
Эиса
4
Джонсон
10
Девой
10
Девой
4
Джонсон
23
21
21
23
17
Уоттс
13
Стоктон
13
Стоктон
17
Уоттс
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Моркамб
21
Франко Равиццоли
ВР
37
Натан Холланд
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
3
Даниэль Харви
ЦФ
10
Дэн Кемп
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
9
Джонатан Обика
ЦФ
14
Артюр Гауа
ЦФ
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
37
Натан Холланд
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
3
Даниэль Харви
ЦФ
10
Дэн Кемп
ЦФ
Остались в запасе
9
Джонатан Обика
ЦФ
14
Артюр Гауа
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Моркамб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Информация о матче
Стадион:
МК Стэдиум
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Милтон Кинс Донс
Моркамб
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2021.01.09 23:01
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2019.09.26 10:54
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
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