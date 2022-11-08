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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бристоль Сити - Линкольн
Бристоль Сити - Линкольн: обзор матча 08 ноября 2022
Бристоль Сити
08.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Линкольн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Бристоль Сити - Линкольн
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0
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0
0
Матчи команд
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- : -
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Линкольн
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Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
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4 : 0
24.11.2026
Линкольн
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Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
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Бирмингем Сити
Информация о матче
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