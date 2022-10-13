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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Слован - Базель
Слован - Базель: обзор матча 13 октября 2022
Слован
13.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа H, 4 тур
3 : 3
Завершен
Базель
45+2'
В. Вайсс (П)
49'
Ю. Куцка
53'
А. Чаврич
29'
Д. Малес (П)
65'
А. Диуф
72'
А. Зекири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Базель
Замена
Ю. Медведев
️️️️
Л. Паушек
86'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
А. Чаврич
83'
78'
Желтая карточка
А. Зекири
78'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
Р. Калафьори
72'
ГОЛ! 3:3!
А. Зекири
Пас отдал
М. Ланг
Замена
А. Грин
️️️️
В. Вайсс
70'
Замена
А. Мустафич
️️️️
Т. Барсегян
70'
67'
Желтая карточка
М. Ланг
65'
ГОЛ! 3:2!
А. Диуф
64'
Замена
А. Диуф
️️️️
В. Бюргер
64'
Замена
А. Зекири
️️️️
Б. Финк
64'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Т. Джака
Желтая карточка
Д. Канкава
60'
ГОЛ! 3:1!
А. Чаврич
Пас отдал
Т. Барсегян
53'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Куцка
Пас отдал
Г. Чакветадзе
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Вайсс
45'
+2
42'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Д. Малес
30'
Желтая карточка
Б. Финк
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Малес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Адриан Чован
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Слован
1
Адам Грдина
ВР
32
Бранислав Чудик
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
25
Андре Грин
ЛВ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
30
Антон Каде
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
4-5-1
1
Чован
36
Ловат
4
Кашия
14
Абена
25
Паушек
23
Канкава
33
Куцка
11
Барсегян
30
Чакветадзе
7
Вайсс
77
Чаврич
4-3-1-2
13
Сальви
5
Ланг
3
Комас
3
Пельмар
33
Калафьори
34
Джака
20
Фрай
18
Бюргер
14
Ндой
19
Малес
21
Финк
25
Паушек
17
Медведев
17
Медведев
25
Паушек
11
Барсегян
20
Мустафич
20
Мустафич
11
Барсегян
7
Вайсс
25
Грин
25
Грин
7
Вайсс
77
Чаврич
24
Рамирес
24
Рамирес
77
Чаврич
33
Калафьори
3
Каттербах
3
Каттербах
33
Калафьори
18
Бюргер
17
Диуф
17
Диуф
18
Бюргер
19
Малес
17
Миллар
17
Миллар
19
Малес
21
Финк
9
Зекири
9
Зекири
21
Финк
34
Джака
11
Амдуни
11
Амдуни
34
Джака
Остались в запасе
Слован
Базель
1
Адам Грдина
ВР
32
Бранислав Чудик
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
Главный тренер
Владимир Вайсс
16
Нильс де Моль
ВР
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
30
Антон Каде
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
32
Бранислав Чудик
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
Остались в запасе
16
Нильс де Моль
ВР
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
30
Антон Каде
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Слован - Базель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Слован
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Слован
- : -
28.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
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0 : 1
21.11.2026
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2 : 2
07.11.2026
Тренчин
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ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
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