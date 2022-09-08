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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Буде-Глимт
ПСВ - Буде-Глимт: обзор матча 08 сентября 2022
ПСВ
08.09.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Буде-Глимт
63'
К. Гакпо
44'
А. Гренбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Буде-Глимт
Желтая карточка
Х. Симонс
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Н. Хайкин
74'
Желтая карточка
И. Амундсен
70'
Замена
И. Амундсен
️️️️
М. Лоде
ГОЛ! 1:1!
К. Гакпо
Пас отдал
А. Эль-Гази
63'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Й. Вертессен
62'
Замена
Савиньо
️️️️
И. Сайбари
62'
58'
Замена
Л. Салвесен
️️️️
Р. Эспейор
Желтая карточка
К. Гакпо
57'
48'
Желтая карточка
П. Берг
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Гренбек
Пас отдал
П. Берг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
17
Савиньо
ПВ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
77
Лукаш Кубр
ЛВ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
4-1-2-2-1
44
Бенитес
30
Макс
4
Тезе
4
Обиспо
2
Мвене
6
Сангаре
25
Верман
34
Сайбари
18
Гакпо
7
Симонс
11
Вертессен
4-1-3-1-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
2
Лоде
22
Хейбротен
2
Сампстед
7
Берг
10
Ветлесен
14
Салтнес
11
Гренбек
22
Мвука
11
Эспейор
11
Вертессен
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Вертессен
34
Сайбари
17
Савиньо
17
Савиньо
34
Сайбари
2
Лоде
38
Амундсен
38
Амундсен
2
Лоде
11
Эспейор
15
Салвесен
15
Салвесен
11
Эспейор
Остались в запасе
ПСВ
Буде-Глимт
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча ПСВ - Буде-Глимт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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