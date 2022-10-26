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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Байер
Атлетико - Байер: обзор матча 26 октября 2022
Атлетико
26.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
2 : 2
Завершен
Байер
22'
Я. Карраско
50'
Р. Де Пауль
9'
М. Диаби
29'
К. Хадсон-Одои
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Байер
Пенальти не реализован!
Я. Карраско
90'
+8
89'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
А. Гложек
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
87'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Х. Хименес
87'
Желтая карточка
Х. Хименес
79'
79'
Желтая карточка
П. Хинкапе
77'
Замена
Паулиньо
️️️️
М. Диаби
66'
Желтая карточка
М. Баккер
65'
Желтая карточка
Л. Градецки
Замена
М. Кунья
️️️️
А. Мората
61'
60'
Замена
Д. Та
️️️️
Э. Тапсоба
60'
Замена
А. Адли
️️️️
К. Хадсон-Одои
ГОЛ! 2:2!
Р. Де Пауль
Пас отдал
Я. Карраско
50'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
А. Корреа
46'
Замена
С. Ньигес
️️️️
М. Эрмосо
46'
29'
ГОЛ! 1:2!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
Н. Амири
ГОЛ! 1:1!
Я. Карраско
Пас отдал
А. Гризманн
22'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Диаби
Пас отдал
А. Гложек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Атлетико
26
Серхио Местре
ВР
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
46
Айман Азхил
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
17
Рейнилду
22
Эрмосо
20
Хименес
20
Молина
28
Витсель
19
Кондогбиа
10
Карраско
10
Корреа
21
Мората
7
Гризманн
3-2-2-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
31
Коссуну
5
Хинкапе
30
Фримпонг
5
Баккер
8
Андрих
10
Амири
7
Хадсон-Одои
19
Диаби
10
Гложек
10
Корреа
7
Де Пауль
7
Де Пауль
10
Корреа
22
Эрмосо
8
Ньигес
8
Ньигес
22
Эрмосо
21
Мората
10
Кунья
10
Кунья
21
Мората
20
Хименес
79
Феликс
79
Феликс
20
Хименес
12
Тапсоба
4
Та
4
Та
12
Тапсоба
10
Гложек
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
10
Гложек
19
Диаби
10
Паулиньо
10
Паулиньо
19
Диаби
7
Хадсон-Одои
21
Адли
21
Адли
7
Хадсон-Одои
Остались в запасе
Атлетико
Байер
26
Серхио Местре
ВР
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Атлетико - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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