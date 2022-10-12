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Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Айнтрахт
Тоттенхэм - Айнтрахт: обзор матча 12 октября 2022
Тоттенхэм
12.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
3 : 2
Завершен
Айнтрахт
20'
Х. Сон
28'
Г. Кейн (П)
36'
Х. Сон
14'
Д. Камада
87'
Ф. Алиду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Айнтрахт
90'
+1
Желтая карточка
Х. Смольчич
87'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Алиду
Пас отдал
М. Гетце
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Сон
86'
Замена
Б. Хиль
️️️️
П. Хейбьерг
85'
Желтая карточка
Р. Сессеньон
84'
78'
Замена
М. Гетце
️️️️
Д. Камада
Замена
Д. Санчес
️️️️
Э. Дайер
78'
70'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
М. Хасебе
70'
Замена
Х. Смольчич
️️️️
С. Роде
70'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
К. Ленц
69'
Замена
Р. Борре
️️️️
Р. Коло Муани
Замена
О. Скипп
️️️️
Ришарлисон
67'
Замена
И. Биссума
️️️️
Р. Бентанкур
67'
60'
Вторая желтая
Тута
59'
Желтая карточка
М. Хасебе
57'
Желтая карточка
Тута
Желтая карточка
Р. Бентанкур
40'
ГОЛ! 3:1!
Х. Сон
Пас отдал
П. Хейбьерг
36'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Кейн
28'
ГОЛ! 1:1!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
20'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Камада
Пас отдал
С. Роде
Желтая карточка
Э. Дайер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Льорис
21
Ромеро
15
Дайер
2
Лангле
30
Сессеньон
22
Эмерсон
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
7
Сон
47
Ришарлисон
9
Кейн
4-1-2-2-1
1
Трапп
3
Тута
20
Хасебе
26
Н'Дика
3
Ленц
18
Якич
17
Роде
97
Соу
18
Камада
35
Линдстрем
9
Муани
15
Дайер
6
Санчес
6
Санчес
15
Дайер
47
Ришарлисон
34
Скипп
34
Скипп
47
Ришарлисон
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
17
Хиль
17
Хиль
23
Хейбьерг
7
Сон
7
Моура
7
Моура
7
Сон
17
Роде
6
Смольчич
6
Смольчич
17
Роде
18
Камада
27
Гетце
27
Гетце
18
Камада
3
Ленц
17
Алиду
17
Алиду
3
Ленц
20
Хасебе
29
Эбимбе
29
Эбимбе
20
Хасебе
9
Муани
19
Борре
19
Борре
9
Муани
Остались в запасе
Тоттенхэм
Айнтрахт
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Тоттенхэм - Айнтрахт
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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