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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Шахтер
Реал - Шахтер: обзор матча 05 октября 2022
Реал
05.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
2 : 1
Завершен
Шахтер
13'
Родриго
28'
Винисиус
39'
А. Зубков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Шахтер
90'
+2
Желтая карточка
М. Мудрик
88'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Т. Степаненко
88'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
Г. Судаков
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
80'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
О. Чуамени
75'
67'
Замена
Д. Сикан
️️️️
А. Зубков
67'
Замена
И. Петряк
️️️️
М. Швед
55'
Желтая карточка
В. Бондарь
39'
ГОЛ! 2:1!
А. Зубков
Пас отдал
Б. Михайличенко
ГОЛ! 2:0!
Винисиус
Пас отдал
Родриго
28'
ГОЛ! 1:0!
Родриго
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
21
Александр Зубков
ПВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Реал
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лунин
23
Менди
3
Милитао
5
Алаба
26
Карвахаль
14
Чуамени
8
Кроос
8
Вальверде
7
Винисиус
11
Родриго
9
Бензема
4-1-3-2
1
Трубин
22
Конопля
22
Матвиенко
5
Бондарь
15
Михайличенко
27
Степаненко
9
Швед
19
Бондаренко
27
Мудрик
10
Судаков
21
Зубков
14
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Чуамени
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
10
Судаков
30
Джурасек
30
Джурасек
10
Судаков
9
Швед
7
Петряк
7
Петряк
9
Швед
21
Зубков
14
Сикан
14
Сикан
21
Зубков
27
Степаненко
2
Траоре
2
Траоре
27
Степаненко
Остались в запасе
Реал
Шахтер
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Реал - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Стадион:
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16:48
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10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
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