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Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Севилья
Копенгаген - Севилья: обзор матча 14 сентября 2022
Копенгаген
14.09.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Севилья
90'
+4
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
Замена
К. Серенсен
️️️️
И. Йоуханнессон
87'
84'
Замена
А. Янузай
️️️️
Иско
Желтая карточка
М. Стаменич
83'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
В. Классон
79'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
79'
75'
Желтая карточка
Х. Хордан
74'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Ю. Эн-Несири
74'
Замена
Сусо
️️️️
Э. Ламела
Замена
П. Мукаиру
️️️️
М. Дарами
73'
67'
Замена
Х. Хордан
️️️️
И. Ракитич
67'
Замена
А. Гомес
️️️️
Т. Делэни
Желтая карточка
В. Классон
58'
Желтая карточка
М. Дарами
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
13
Мэтью Райан
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
5
Фернандо
ОП
27
Томас Делэни
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
22
Иско
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
34
Кристиансен
5
Хочолава
3
Вавро
4
Дикс
6
Зека
6
Стаменич
8
Йоуханнессон
9
Дарами
7
Классон
8
Фалк-Йенсен
3-2-2-2-1
13
Дмитрович
22
Кармона
4
Салас
13
Теллес
5
Фернандо
27
Делэни
8
Гудель
11
Ракитич
9
Ламела
22
Иско
21
Эн-Несири
8
Йоуханнессон
3
Серенсен
3
Серенсен
8
Йоуханнессон
8
Фалк-Йенсен
21
Лерагер
21
Лерагер
8
Фалк-Йенсен
7
Классон
10
Харальдссон
10
Харальдссон
7
Классон
9
Дарами
18
Мукаиру
18
Мукаиру
9
Дарами
11
Ракитич
19
Хордан
19
Хордан
11
Ракитич
9
Ламела
10
Сусо
10
Сусо
9
Ламела
22
Иско
24
Янузай
24
Янузай
22
Иско
27
Делэни
10
Гомес
10
Гомес
27
Делэни
21
Эн-Несири
9
Дольберг
9
Дольберг
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Копенгаген
Севилья
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
37
Яссин Буну
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Копенгаген - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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