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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Атлетико
Байер - Атлетико: обзор матча 13 сентября 2022
Байер
13.09.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
84'
Р. Андрих
87'
М. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Атлетико
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Хадсон-Одои
90'
+1
Замена
Ч. Арангис
️️️️
П. Шик
89'
Замена
М. Баккер
️️️️
Э. Тапсоба
89'
Замена
С. Азмун
️️️️
М. Диаби
89'
ГОЛ! 2:0!
М. Диаби
Пас отдал
Ж. Фримпонг
87'
ГОЛ! 1:0!
Р. Андрих
Пас отдал
Ж. Фримпонг
84'
Желтая карточка
Р. Андрих
77'
73'
Замена
М. Кунья
️️️️
А. Мората
73'
Замена
А. Корреа
️️️️
Ж. Феликс
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
А. Гложек
69'
63'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Н. Молина
62'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Рейнилду
46'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
С. Ньигес
Желтая карточка
Д. Та
39'
Желтая карточка
О. Коссуну
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Байер
41
Максимилиан Нейтгенс
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
6
Альберто Морено
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-2-2-2
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
8
Андрих
26
Демирбай
19
Диаби
7
Хадсон-Одои
14
Шик
10
Гложек
4-4-2
13
Грбич
20
Молина
18
Фелипе
22
Эрмосо
17
Рейнилду
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
28
Витсель
79
Феликс
21
Мората
12
Тапсоба
5
Баккер
5
Баккер
12
Тапсоба
10
Гложек
30
Фримпонг
30
Фримпонг
10
Гложек
7
Хадсон-Одои
10
Амири
10
Амири
7
Хадсон-Одои
14
Шик
20
Арангис
20
Арангис
14
Шик
19
Диаби
20
Азмун
20
Азмун
19
Диаби
8
Ньигес
7
Де Пауль
7
Де Пауль
8
Ньигес
17
Рейнилду
10
Карраско
10
Карраско
17
Рейнилду
79
Феликс
10
Корреа
10
Корреа
79
Феликс
20
Молина
7
Гризманн
7
Гризманн
20
Молина
21
Мората
10
Кунья
10
Кунья
21
Мората
Остались в запасе
Байер
Атлетико
41
Максимилиан Нейтгенс
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
6
Альберто Морено
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
41
Максимилиан Нейтгенс
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
6
Альберто Морено
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Байер - Атлетико
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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