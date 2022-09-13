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Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Тоттенхэм
Спортинг - Тоттенхэм: обзор матча 13 сентября 2022
Спортинг
13.09.2022, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
2 : 0
Завершен
Тоттенхэм
90'
Паулинью
90+3'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Тоттенхэм
ГОЛ! 2:0!
А. Гомес
90'
+3
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
Н. Сантуш
90'
+2
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Эдвардс
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Паулинью
Пас отдал
П. Порро
90'
84'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
81'
Желтая карточка
Эмерсон
Замена
Паулинью
️️️️
Тринкау
76'
Желтая карточка
М. Рейс
75'
72'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Х. Сон
Замена
С. Александропулос
️️️️
Х. Морита
71'
Желтая карточка
Х. Морита
63'
61'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
23
Андре Паулу
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
26
Паулинью
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Адан
25
Инасиу
4
Коатес
2
Рейс
23
Порро
5
Морита
5
Угарте
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
7
Тринкау
11
Сантуш
4-2-2-2
1
Льорис
22
Эмерсон
21
Ромеро
15
Дайер
4
Дэвис
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
47
Ришарлисон
11
Сантуш
47
Эшгайю
47
Эшгайю
11
Сантуш
5
Морита
14
Александропулос
14
Александропулос
5
Морита
10
Эдвардс
11
Гомес
11
Гомес
10
Эдвардс
7
Тринкау
26
Паулинью
26
Паулинью
7
Тринкау
7
Сон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Сон
Остались в запасе
Спортинг
Тоттенхэм
20
Франко Исраэль
ВР
23
Андре Паулу
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
23
Андре Паулу
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Рочинья
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Спортинг - Тоттенхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
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Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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