Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Порту
Атлетико - Порту: обзор матча 07 сентября 2022
Атлетико
07.09.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Порту
90+2'
М. Эрмосо
90+11'
А. Гризманн
90+6'
М. Урибе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Порту
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
90'
+11
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Урибе
Желтая карточка
М. Эрмосо
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
М. Эрмосо
Пас отдал
А. Корреа
90'
+2
88'
Замена
Г. Верон
️️️️
Галено
82'
Вторая желтая
М. Тареми
77'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
77'
Замена
Б. Кошта
️️️️
Отавио
71'
Желтая карточка
М. Тареми
Замена
А. Корреа
️️️️
Ж. Феликс
71'
68'
Желтая карточка
М. Урибе
Замена
М. Эрмосо
️️️️
А. Мората
68'
Замена
А. Гризманн
️️️️
С. Ньигес
61'
Желтая карточка
Коке
56'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Н. Молина
46'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Я. Карраско
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
3-4-1-2
13
Облак
17
Рейнилду
20
Хименес
20
Молина
28
Витсель
14
Льоренте
8
Ньигес
6
Коке
10
Карраско
79
Феликс
21
Мората
3-2-3-2
99
Кошта
3
Пепе
6
Карму
12
Сануси
8
Урибе
46
Эустакиу
11
Пепе
25
Отавио
13
Галено
9
Эванилсон
9
Тареми
21
Мората
22
Эрмосо
22
Эрмосо
21
Мората
20
Молина
7
Де Пауль
7
Де Пауль
20
Молина
10
Карраско
18
Лемар
18
Лемар
10
Карраско
79
Феликс
10
Корреа
10
Корреа
79
Феликс
8
Ньигес
7
Гризманн
7
Гризманн
8
Ньигес
25
Отавио
28
Кошта
28
Кошта
25
Отавио
13
Галено
27
Верон
27
Верон
13
Галено
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
Остались в запасе
Атлетико
Порту
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Атлетико - Порту
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Новости команд
Все
Атлетико
Порту
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+