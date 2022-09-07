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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Айнтрахт - Спортинг
Айнтрахт - Спортинг: обзор матча 07 сентября 2022
Айнтрахт
07.09.2022, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
0 : 3
Завершен
Спортинг
65'
М. Эдвардс
67'
Тринкау
82'
Н. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Спортинг
Замена
М. Хасебе
️️️️
Д. Камада
84'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
К. Якич
84'
82'
ГОЛ! 0:3!
Н. Сантуш
Пас отдал
П. Порро
79'
Замена
Паулинью
️️️️
Тринкау
79'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
П. Гонсалвеш
Замена
Л. Аларио
️️️️
Й. Линдстрем
74'
73'
Замена
Рочинья
️️️️
М. Эдвардс
67'
ГОЛ! 0:2!
Тринкау
Пас отдал
М. Эдвардс
Замена
Р. Борре
️️️️
Э. Эбимбе
66'
65'
ГОЛ! 0:1!
М. Эдвардс
Пас отдал
Х. Морита
Желтая карточка
К. Якич
55'
52'
Замена
Л. Нету
️️️️
Д. Сент-Джуст
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
К. Ленц
46'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
38'
6'
Желтая карточка
Х. Морита
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
18
Даичи Камада
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
17
Фарид Алиду
ЛВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Трапп
3
Ленц
26
Н'Дика
3
Тута
18
Якич
97
Соу
27
Гетце
18
Камада
29
Эбимбе
9
Муани
35
Линдстрем
3-4-1-1-1
1
Адан
4
Коатес
25
Инасиу
2
Рейс
23
Порро
5
Угарте
5
Морита
6
Сент-Джуст
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
7
Тринкау
18
Камада
20
Хасебе
20
Хасебе
18
Камада
3
Ленц
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
3
Ленц
18
Якич
7
Кнауфф
7
Кнауфф
18
Якич
35
Линдстрем
27
Аларио
27
Аларио
35
Линдстрем
29
Эбимбе
19
Борре
19
Борре
29
Эбимбе
6
Сент-Джуст
13
Нету
13
Нету
6
Сент-Джуст
7
Тринкау
26
Паулинью
26
Паулинью
7
Тринкау
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
11
Сантуш
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
10
Рочинья
10
Рочинья
10
Эдвардс
Остались в запасе
Айнтрахт
Спортинг
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
23
Андре Паулу
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
Остались в запасе
23
Андре Паулу
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Айнтрахт - Спортинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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