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Химик-Август - Торпедо Миасс
Химик-Август - Торпедо Миасс: обзор матча 31 августа 2022
Химик-Август
31.08.2022, среда, 15:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
2 : 0
Завершен
Торпедо Миасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Химик-Август - Торпедо Миасс
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Химик-Август
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Химик-Август
0 : 0
12.11.2023
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик-Август
1 : 0
05.11.2023
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Химик-Август
1 : 0
29.10.2023
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Химик-Август
0 : 0
15.10.2023
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Акрон-2
1 : 1
08.10.2023
Химик-Август
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
10.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
Информация о матче
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Химик-Август
Торпедо Миасс
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