Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - Эвертон
БАТЭ - Эвертон: обзор матча 01 октября 2009
БАТЭ
01.10.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
16'
Д. Лихтарович
68'
М. Феллайни
77'
Т. Кэхилл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Эвертон
+3
Желтая карточка
К. Эгард
+1
Замена
Д. Бакстер
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
О. Гоарян
️️️️
Д. Лихтарович
Замена
К. Эгард
️️️️
Я. Айегбени
Замена
А. Володько
️️️️
А. Павлов
ГОЛ! 1:2!
Т. Кэхилл
Пас отдал
Д. Билялетдинов
Желтая карточка
Л. Осман
Желтая карточка
С. Кривец
ГОЛ! 1:1!
М. Феллайни
Пас отдал
Л. Бэйнс
Желтая карточка
И. Шитов
Замена
И. Стасевич
️️️️
М. Скавыш
ГОЛ! 1:0!
Д. Лихтарович
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
16
Сергей Веремко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛАЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПАЗ
33
Павел Нехайчик
ЛВ
17
Александр Павлов
ОП
2
Дмитрий Лихтарович
(К)
ОП
20
Виталий Родионов
АП
10
Сергей Кривец
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛАЗ
2
Тони Хибберт
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
21
Жо
АП
21
Леон Осман
(К)
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
88
Оганнес Гоарян
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
38
Джеймс Уэллс
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
2-4-3-1
16
Веремко
3
Сосновский
24
Шитов
26
Бордачев
17
Павлов
2
Лихтарович
5
Юревич
33
Нехайчик
20
Родионов
10
Кривец
15
Скавыш
2-1-5-1-1
1
Ховард
2
Хибберт
25
Дистен
3
Бэйнс
21
Осман
25
Феллайни
17
Кэхилл
32
Гослинг
14
Билялетдинов
21
Жо
24
Айегбени
2
Лихтарович
88
Гоарян
88
Гоарян
2
Лихтарович
15
Скавыш
7
Стасевич
7
Стасевич
15
Скавыш
17
Павлов
8
Володько
8
Володько
17
Павлов
14
Билялетдинов
8
Бакстер
8
Бакстер
14
Билялетдинов
24
Айегбени
18
Эгард
18
Эгард
24
Айегбени
Остались в запасе
БАТЭ
Эвертон
30
Александр Гутор
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
Остались в запасе
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча БАТЭ - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
- : -
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
0 : 2
14.10.2026
Неман
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кристиан Балай
(Бая-Маре)
Стадион:
Городской
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:50 (прямая); "НТВ" 23:20 (в записи)
Новости команд
Все
БАТЭ
Эвертон
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Арсенал» – БАТЭ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Зенит» начал сотрудничество с европейским клубом
29 октября
24
Высшая лига: шансы «Арсенала» и БАТЭ на победу в матче 27-го тура
29 октября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+