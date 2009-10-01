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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Бенфика
АЕК - Бенфика: обзор матча 01 октября 2009
АЕК
01.10.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
1 : 0
Завершен
Бенфика
43'
Д. Майсторович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Бенфика
Желтая карточка
С. Генцоглу
Замена
Н. Карабелас
️️️️
Н. Скокко
Желтая карточка
О. Кардосо
Вторая желтая
Н. Георгеас
Замена
Н. Гомеш
️️️️
П. Аймар
Замена
Леонардо
️️️️
Ю. Херси
Желтая карточка
Рамирес
Замена
С. Генцоглу
️️️️
П. Кафес
Желтая карточка
С. Яхич
Замена
Велдон
️️️️
Х. Савиола
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Д. Майсторович
Желтая карточка
Н. Георгеас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Диего Саха
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
1
Пантелис Кафес
ЦЗ
4
Санел Яхич
ЦЗ
2
Николас Арсе
ЦЗ
31
Николас Георгеас
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
82
Юссуф Херси
ПП
30
Начо Скокко
ПВ
18
Исмаэль Бланко
ЦФ
Главный тренер
Душан Байевич
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Рамирес
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
АЕК
99
Иоаннис Арабацис
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Леонардо
АП
30
Илие Иордаке
ЦФ
21
Михаил Павлис
ЦФ
Бенфика
31
Морейра
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
9
Велдон
ЦФ
3-2-2-1-1
23
Саха
1
Кафес
4
Яхич
2
Арсе
12
Хуанфран
31
Георгеас
21
Мандука
82
Херси
30
Скокко
18
Бланко
4-1-1-2-2
25
Сезар
4
Луис
2
Перейра
4
Луизао
25
Пейшоту
6
Хави Гарсия
7
Рамирес
11
Ди Мария
10
Аймар
16
Савиола
7
Кардосо
30
Скокко
15
Карабелас
15
Карабелас
30
Скокко
1
Кафес
13
Генцоглу
13
Генцоглу
1
Кафес
82
Херси
9
Леонардо
9
Леонардо
82
Херси
2
Перейра
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
2
Перейра
10
Аймар
21
Гомеш
21
Гомеш
10
Аймар
16
Савиола
9
Велдон
9
Велдон
16
Савиола
Остались в запасе
АЕК
Бенфика
30
Илие Иордаке
ЦФ
99
Иоаннис Арабацис
ВР
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Михаил Павлис
ЦФ
Главный тренер
Душан Байевич
31
Морейра
ВР
26
Сидней
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
30
Илие Иордаке
ЦФ
99
Иоаннис Арабацис
ВР
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Михаил Павлис
ЦФ
Остались в запасе
31
Морейра
ВР
26
Сидней
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
Главный тренер
Душан Байевич
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча АЕК - Бенфика
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
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