Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Стокпорт Каунти - Лестер
Стокпорт Каунти - Лестер: обзор матча 23 августа 2022
Стокпорт Каунти
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 1
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Лестер
Желтая карточка
S. Quigley
90'
+4
Замена
R. Croasdale
️️️️
К. Кэмпс
90'
+1
72'
Замена
А. Перес
️️️️
М. Олбрайтон
72'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Д. Прат
Замена
К. Вуттон
️️️️
К. Лемоней-Эванс
71'
Замена
A. Sarcevic
️️️️
М. Ипполит
71'
Замена
S. Quigley
️️️️
C. Jennings
70'
61'
Замена
Т. Кастань
️️️️
Н. Менди
60'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
П. Дака
Замена
R. Johnson
️️️️
R. Rydel
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
1
Витезслав Ярош
ВР
23
Джеймс Браун
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
24
Коннор Лемоней-Эванс
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
27
O. Crankshaw
ЦФ
6
Эшли Палмер
ЦФ
3
Марк Китчинг
ЦФ
8
Каллум Кэмпс
ЦФ
17
Ryan Rydel
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Стокпорт Каунти
6
Ryan Johnson
ЦЗ
20
Scott Quigley
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
2-2-5
1
Ярош
23
Браун
31
24
Лемоней-Эванс
21
Ипполит
3
Китчинг
18
17
8
Кэмпс
6
Палмер
3-5-2
1
Иверсен
23
Вестергор
2
Сеюнджу
33
Томас
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
6
Менди
26
Прат
11
Барнс
27
Дака
17
Ихеначо
17
6
6
17
18
20
20
18
21
Ипполит
10
10
21
Ипполит
8
Кэмпс
18
18
8
Кэмпс
24
Лемоней-Эванс
19
Вуттон
19
Вуттон
24
Лемоней-Эванс
6
Менди
21
Кастань
21
Кастань
6
Менди
26
Прат
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
26
Прат
27
Дака
10
Мэддисон
10
Мэддисон
27
Дака
11
Олбрайтон
22
Перес
22
Перес
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Лестер
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Стокпорт Каунти - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Стокпорт Каунти
Лестер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
2016.05.19 09:09
11
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+