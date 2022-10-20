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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - Асколи
Сампдория - Асколи: обзор матча 20 октября 2022
Сампдория
20.10.2022, четверг, 19:00
Италия. Кубок, 2 раунд
3 : 2
Счет по пенальти – 9 : 8
Завершен
Асколи
10'
В. Верре
118'
Ф. Капуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Асколи
ГОЛ! 2:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
Т. Ауджелло
118'
Желтая карточка
А. Конти
101'
Замена
Т. Ауджелло
️️️️
Б. Амионе
91'
Замена
М. Лери
️️️️
Ж. Йепес
74'
Желтая карточка
Ж. Йепес
73'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
А. Сабири
65'
58'
Замена
С. Гондо
️️️️
К. Лунгойи
Замена
Ф. Капуто
️️️️
Ф. Квальярелла
46'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Т. Ринкон
46'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
И. Пуссетто
46'
Желтая карточка
Т. Ринкон
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
В. Верре
Пас отдал
А. Сабири
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
14
Никита Контини
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Асколи
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
1
Enrico Guarna
ЦФ
54
Никола Фаласко
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Асколи
17
A. Fontana
ЦП
11
Седрик Гондо
ЦФ
4-1-3-1-1
14
Контини
29
Мурру
25
Феррари
2
Амионе
13
Конти
21
Йепес
10
Сабири
14
Виейра
26
Верре
23
Пуссетто
27
Квальярелла
2-5
31
Боттегин
17
Адьяпонг
1
9
Мендеш
11
Лунгойи
21
Калигара
54
Фаласко
2
Амионе
3
Ауджелло
3
Ауджелло
2
Амионе
8
Ринкон
8
Ринкон
Ринкон
12
Вильяр
12
Вильяр
Ринкон
23
Пуссетто
31
Джуричич
31
Джуричич
23
Пуссетто
21
Йепес
7
Лери
7
Лери
21
Йепес
10
Сабири
11
Габбиадини
11
Габбиадини
10
Сабири
27
Квальярелла
9
Капуто
9
Капуто
27
Квальярелла
11
Лунгойи
11
Гондо
11
Гондо
11
Лунгойи
Остались в запасе
Сампдория
Асколи
30
Никола Равалья
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
21
Симоне Тримболи
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
21
Симоне Тримболи
ЦП
Остались в запасе
17
A. Fontana
ЦП
Статистика матча Сампдория - Асколи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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