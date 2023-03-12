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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Олимпиакос
АЕК - Олимпиакос: обзор матча 12 марта 2023
АЕК
12.03.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Олимпиакос
81'
С. Цубер
50'
А. Мукуди (АГ)
53'
С. Бакамбу
67'
С. Каньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Олимпиакос
Желтая карточка
С. Цубер
90'
+5
90'
+1
Замена
П. Рецос
️️️️
Х. Ин Бом
88'
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
Д. Вида
88'
ГОЛ! 1:3!
С. Цубер
Пас отдал
Д. Вида
81'
80'
Замена
Г. Масурас
️️️️
С. Каньос
Замена
П. Фернандес
️️️️
Э. Хаджусафи
74'
72'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
К. Фортунис
72'
Замена
М. Врусаи
️️️️
С. Бакамбу
70'
Вторая желтая
П. Бьель
67'
ГОЛ! 0:3!
С. Каньос
Пас отдал
С. Бакамбу
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Н. Амрабат
66'
Замена
С. Цубер
️️️️
Й. Йонссон
65'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
М. Гачинович
65'
62'
Желтая карточка
Х. Ин Бом
Желтая карточка
Н. Амрабат
60'
58'
Желтая карточка
К. Фортунис
53'
ГОЛ! 0:2!
С. Бакамбу
Пас отдал
К. Фортунис
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Мукуди
45'
+2
Желтая карточка
У. Ба
6'
Желтая карточка
П. Бьель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-1-1-2-2
33
Атанасиадис
28
Хаджусафи
21
Вида
2
Мукуди
12
Рота
16
Йонссон
4
Шиманьски
25
Пинеда
8
Гачинович
39
Амрабат
21
Араухо
3-2-1-3-1
1
Пасхалакис
23
Родиней
27
Ба
5
Рябчук
5
Ндой
18
Самассеку
16
Ин Бом
7
Каньос
7
Фортунис
16
Бьель
94
Бакамбу
16
Йонссон
7
Цубер
7
Цубер
16
Йонссон
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Элиассон
39
Амрабат
28
Хаджусафи
22
Фернандес
22
Фернандес
28
Хаджусафи
8
Гачинович
99
Гарсия
99
Гарсия
8
Гачинович
16
Ин Бом
45
Рецос
45
Рецос
16
Ин Бом
94
Бакамбу
17
Врусаи
17
Врусаи
94
Бакамбу
7
Каньос
7
Масурас
7
Масурас
7
Каньос
7
Фортунис
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
7
Фортунис
Остались в запасе
АЕК
Олимпиакос
23
Чикан Станкович
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча АЕК - Олимпиакос
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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