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ПАОК - АЕК

19.02.2023, Воскресенье, 21:30 мск Греция. Суперлига, 23 тур ПАОК - АЕК
Греция. Суперлига (2022/2023)
10 тур
30 октября, воскресенье 20:30 АЕК 2:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2021/2022), группа A
6 тур
1 мая, воскресенье 21:00 ПАОК 1:1 АЕК
2 тур
20 марта, воскресенье 20:30 АЕК 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2021/2022)
17 тур
2 марта, среда 21:30 АЕК 1:1 ПАОК
4 тур
26 сентября, воскресенье 20:30 ПАОК 2:0 АЕК
Греция. Суперлига (2020/2021), группа A
7 тур
5 мая, среда 21:30 АЕК 1:2 ПАОК
1 тур
21 марта, воскресенье 20:30 ПАОК 3:1 АЕК
Греция. Суперлига (2020/2021)
18 тур
24 января, воскресенье 20:30 ПАОК 2:2 АЕК
5 тур
18 октября, воскресенье 20:30 АЕК 1:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2019/2020)
9 тур
15 июля, среда 21:30 АЕК 0:0 ПАОК
5 тур
1 июля, среда 21:00 ПАОК 0:2 АЕК
18 тур
12 января, воскресенье 20:30 ПАОК 1:0 АЕК
5 тур
29 сентября, воскресенье 19:30 АЕК 2:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2018/2019)
19 тур
3 февраля, воскресенье 20:30 АЕК 1:1 ПАОК
4 тур
23 сентября, воскресенье 20:30 ПАОК 2:0 АЕК
Греция. Суперлига (2017/2018)
25 тур
11 марта, воскресенье 20:30 ПАОК 0:0 АЕК
10 тур
5 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 1:0 ПАОК
Греция. Еврокубковый плей-офф (2016/2017)
5 тур
28 мая, воскресенье 20:30 АЕК 1:0 ПАОК
1 тур
14 мая, воскресенье 20:30 ПАОК 0:1 АЕК
Греция. Суперлига (2016/2017)
24 тур
12 марта, воскресенье 20:30 АЕК 3:0 ПАОК
9 тур
30 октября, воскресенье 20:30 ПАОК 1:0 АЕК
Греция. Еврокубковый плей-офф (2015/2016)
5 тур
29 мая, воскресенье 20:00 АЕК 0:0 ПАОК
1 тур
11 мая, среда 20:30 ПАОК 2:1 АЕК
Греция. Суперлига (2015/2016)
19 тур
24 января, воскресенье 20:30 АЕК 1:0 ПАОК
4 тур
23 сентября, среда 20:30 ПАОК 2:1 АЕК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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