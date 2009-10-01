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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тимишоара - Динамо Загреб
Тимишоара - Динамо Загреб: обзор матча 01 октября 2009
Тимишоара
01.10.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 2 тур
0 : 3
Завершен
Динамо Загреб
8'
М. Бадель
52'
Саммир
59'
П. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тимишоара - Динамо Загреб
Желтая карточка
Д. Гога
Замена
А. Калельо
️️️️
П. Моралес
Замена
Д. Пападопулос
️️️️
И. Сивонич
Замена
Л. Магера
️️️️
А. Куртян
Желтая карточка
Д. Ловрен
Замена
Т. Барбарич
️️️️
Л. Куфре
ГОЛ! 0:3!
П. Моралес
Замена
А. Бурчану
️️️️
К. Ионеску
ГОЛ! 0:2!
Саммир
Желтая карточка
М. Бадель
Замена
У. Паркс
️️️️
А. Карамян
ГОЛ! 0:1!
М. Бадель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тимишоара
25
Костел Пантилимон
ВР
0
Артавазд Карамян
ЛЗ
6
Даре Нибомбе
ЦЗ
25
Иоан Мера
ЦЗ
29
Эдер Бонфим
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
23
Клаудиу Ионеску
ЦП
5
Дан Алекса
ЦП
0
Арман Карамян
ЦП
21
Дорин Гога
ЦФ
77
Александру Куртян
ЦФ
Динамо Загреб
27
Филипп Лончарич
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
0
Роберт Ковач
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
77
Педро Моралес
ЛП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
19
Саммир
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
24
Илия Сивонич
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Марьян Влак
Тимишоара
99
Педру Таборда
ВР
20
Флорин Максим
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
13
Кристиан Скутару
ЦП
7
Стелиан Станку
ПП
11
Уистон Паркс
ЦФ
18
Лукаш Магера
ЦФ
Динамо Загреб
1
Томислав Бутина
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
4-4-2
25
Пантилимон
0
Карамян
6
Нибомбе
25
Мера
29
Бонфим
11
Букур
5
Алекса
0
Карамян
23
Ионеску
77
Куртян
21
Гога
4-4-2
27
Лончарич
77
Этто
6
Ловрен
0
Ковач
25
Куфре
21
Врдоляк
19
Саммир
47
Бадель
77
Моралес
9
Манджукич
24
Сивонич
23
Ионеску
55
Бурчану
55
Бурчану
23
Ионеску
0
Карамян
11
Паркс
11
Паркс
0
Карамян
77
Куртян
18
Магера
18
Магера
77
Куртян
25
Куфре
16
Барбарич
16
Барбарич
25
Куфре
77
Моралес
14
Калельо
14
Калельо
77
Моралес
24
Сивонич
33
Пападопулос
33
Пападопулос
24
Сивонич
Остались в запасе
Тимишоара
Динамо Загреб
99
Педру Таборда
ВР
20
Флорин Максим
ЛП
13
Кристиан Скутару
ЦП
7
Стелиан Станку
ПП
1
Томислав Бутина
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Марьян Влак
Остались в запасе
99
Педру Таборда
ВР
20
Флорин Максим
ЛП
13
Кристиан Скутару
ЦП
7
Стелиан Станку
ПП
Остались в запасе
1
Томислав Бутина
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Марьян Влак
Статистика матча Тимишоара - Динамо Загреб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тимишоара
Marbella Cup
ЦСКА
2 : 0
09.02.2012
Тимишоара
Marbella Cup
Тимишоара
3 : 0
06.02.2012
Зестафони
Marbella Cup, 1/4 финала
Лех
5 : 0
03.02.2012
Тимишоара
Лига Европы
Манчестер Сити
2 : 0
26.08.2010
Тимишоара
Лига Европы
Тимишоара
0 : 1
19.08.2010
Манчестер Сити
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
21.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Петер Расмуссен
(Копенгаген)
Стадион:
Дан Пэлтинишан
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