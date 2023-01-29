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АЕК - Арис

29.01.2023, Воскресенье, 20:30 мск Греция. Суперлига, 20 тур АЕК - Арис
Греция. Суперлига (2022/2023)
7 тур
9 октября, воскресенье 21:15 Арис 0:2 АЕК
Греция. Суперлига (2021/2022), группа A
9 тур
14 мая, суббота 20:00 Арис 3:2 АЕК
4 тур
10 апреля, воскресенье 19:30 АЕК 1:2 Арис
Греция. Суперлига (2021/2022)
21 тур
2 февраля, среда 20:30 Арис 2:1 АЕК
8 тур
31 октября, воскресенье 20:30 АЕК 2:1 Арис
Греция. Суперлига (2020/2021), группа A
10 тур
16 мая, воскресенье 19:30 АЕК 0:0 Арис
3 тур
11 апреля, воскресенье 15:00 Арис 1:3 АЕК
Греция. Суперлига (2020/2021)
21 тур
7 февраля, воскресенье 20:30 АЕК 0:2 Арис
8 тур
14 января, четверг 20:30 Арис 0:1 АЕК
Греция. Суперлига (2019/2020)
6 тур
5 июля, воскресенье 19:15 Арис 1:4 АЕК
3 тур
20 июня, суббота 21:30 АЕК 2:2 Арис
24 тур
16 февраля, воскресенье 20:30 Арис 0:1 АЕК
11 тур
24 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 1:1 Арис
Греция. Суперлига (2018/2019)
23 тур
2 марта, суббота 20:00 Арис 2:0 АЕК
8 тур
28 октября, воскресенье 20:30 АЕК 4:0 Арис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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