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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизан - Тулуза
Партизан - Тулуза: обзор матча 17 сентября 2009
Партизан
17.09.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 1 тур
2 : 3
Завершен
Тулуза
24'
М. Крстаич
66'
Клео
30'
Ф. Сирье
38'
Ф. Сирье
49'
Э. Дево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Тулуза
Замена
П. Машаду
️️️️
Ш. М'Бенге
ГОЛ! 2:3!
Клео
Замена
Д. Браатен
️️️️
Э. Дево
Замена
Клео
️️️️
Б. Илич
Замена
А. Жиньяк
️️️️
К. Пентекот
Желтая карточка
Й. Пеле
Желтая карточка
Г. Гавранчич
Замена
Н. Томич
️️️️
Г. Гавранчич
ГОЛ! 1:3!
Э. Дево
Замена
С. Стеванович
️️️️
С. Кнежевич
Желтая карточка
М. Ломич
ГОЛ! 1:2!
Ф. Сирье
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сирье
ГОЛ! 1:0!
М. Крстаич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
40
Младен Божович
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
23
Срджа Кнежевич
ЦЗ
20
Младен Крстаич
ЦЗ
52
Горан Гавранчич
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
9
Брана Илич
ЛП
3
Радосав Петрович
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
10
Алмани Морейра
АП
10
Ламин Диарра
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
6
Энтони Дево
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
27
Франк Табану
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Партизан
1
Дарко Божович
ВР
22
Марко Йованович
ЦЗ
2
Синиша Стеванович
ПЗ
21
Бранислав Йованович
ЦП
7
Неманья Томич
АП
17
Милош Богунович
ЦФ
9
Клео
ЦФ
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
15
Микаэль Фирмин
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Божович
20
Крстаич
52
Гавранчич
79
Джорджевич
32
Ломич
3
Петрович
23
Кнежевич
9
Илич
15
Фейса
10
Морейра
10
Диарра
3-2-4-1
16
Пеле
3
Конгре
12
М'Бенге
24
Нунке
6
Дево
6
Капу
17
Сиссоко
14
Берсон
14
Сирье
27
Табану
9
Пентекот
23
Кнежевич
2
Стеванович
2
Стеванович
23
Кнежевич
52
Гавранчич
7
Томич
7
Томич
52
Гавранчич
9
Илич
9
Клео
9
Клео
9
Илич
12
М'Бенге
55
Машаду
55
Машаду
12
М'Бенге
6
Дево
22
Браатен
22
Браатен
6
Дево
9
Пентекот
10
Жиньяк
10
Жиньяк
9
Пентекот
Остались в запасе
Партизан
Тулуза
1
Дарко Божович
ВР
17
Милош Богунович
ЦФ
21
Бранислав Йованович
ЦП
22
Марко Йованович
ЦЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
16
Оливье Блондель
ВР
15
Микаэль Фирмин
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
1
Дарко Божович
ВР
17
Милош Богунович
ЦФ
21
Бранислав Йованович
ЦП
22
Марко Йованович
ЦЗ
Остались в запасе
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
16
Оливье Блондель
ВР
15
Микаэль Фирмин
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Партизан - Тулуза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
21.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Партизан
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