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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Гамбург
Рапид - Гамбург: обзор матча 17 сентября 2009
Рапид
17.09.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
3 : 0
Завершен
Гамбург
35'
Ш. Хофманн
44'
Н. Елавич
76'
К. Драцан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Гамбург
Замена
Х. Салихи
️️️️
Н. Елавич
ГОЛ! 3:0!
К. Драцан
Замена
Т. Торун
️️️️
М. Берг
Желтая карточка
Я. Пехливан
Замена
К. Драцан
️️️️
Б. Бошкович
Замена
Д. Питройпа
️️️️
П. Троховски
Замена
Г. Демель
️️️️
Д. Боатенг
ГОЛ! 2:0!
Н. Елавич
Пас отдал
В. Кавлак
Желтая карточка
Б. Бошкович
Желтая карточка
П. Троховски
ГОЛ! 1:0!
Ш. Хофманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
24
Хельге Пайер
ВР
18
Ханнес Эдер
ЦЗ
22
Рагнвальд Сома
ЦЗ
7
Штефан Куловиц
ПЗ
27
Бранко Бошкович
ЛП
6
Маркус Хейккинен
ОП
11
Штеффен Хофманн
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
6
Ясин Пехливан
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛАЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПАЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
12
Зе Роберто
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
15
Петр Троховски
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Рапид
1
Раймунд Хедль
ВР
0
Кристиан Тонхофер
ЦЗ
28
Танжу Кайхан
ЦЗ
6
Кристоф Шессвендтер
ЦЗ
19
Кристофер Драцан
ЦП
33
Марио Конрад
ЦФ
14
Хамди Салихи
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
10
Ромео Кастелен
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
3-1-4-1
24
Пайер
18
Эдер
22
Сома
7
Куловиц
6
Хейккинен
27
Бошкович
11
Хофманн
8
Кавлак
6
Пехливан
18
Елавич
2-2-4-2
1
Рост
4
Матейсен
14
Розегнал
17
Боатенг
3
Аого
15
Троховски
12
Зе Роберто
14
Яролим
11
Элиа
33
Петрич
33
Берг
27
Бошкович
19
Драцан
19
Драцан
27
Бошкович
18
Елавич
14
Салихи
14
Салихи
18
Елавич
17
Боатенг
55
Демель
55
Демель
17
Боатенг
15
Троховски
11
Питройпа
11
Питройпа
15
Троховски
33
Берг
8
Торун
8
Торун
33
Берг
Остались в запасе
Рапид
Гамбург
0
Кристиан Тонхофер
ЦЗ
33
Марио Конрад
ЦФ
28
Танжу Кайхан
ЦЗ
1
Раймунд Хедль
ВР
6
Кристоф Шессвендтер
ЦЗ
Главный тренер
Петер Пакульт
10
Ромео Кастелен
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
0
Кристиан Тонхофер
ЦЗ
33
Марио Конрад
ЦФ
28
Танжу Кайхан
ЦЗ
1
Раймунд Хедль
ВР
6
Кристоф Шессвендтер
ЦЗ
Остались в запасе
10
Ромео Кастелен
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Петер Пакульт
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Рапид - Гамбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Помощники судьи:
Томислав Петрович
Томислав Шетка (оба - Хорватия)
Делегат:
Пауль Креенбюль (Швейцария)
Стадион:
Герхард Ханаппи
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:50 (прямая)
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