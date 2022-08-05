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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Динамо СПб
Зенит-2 - Динамо СПб: обзор матча 05 августа 2022
Зенит-2
05.08.2022, пятница, 18:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 4 тур
1 : 1
Завершен
Динамо СПб
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Информация о матче
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