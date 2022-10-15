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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Красное Знамя - Калуга
Красное Знамя - Калуга: обзор матча 15 октября 2022
Красное Знамя
15.10.2022, суббота, 13:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, 16 тур
0 : 2
Завершен
Калуга
Матч
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Статистика матча Красное Знамя - Калуга
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0
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Матчи команд
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Калуга
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