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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Пересвет - Сахалин
Пересвет - Сахалин: обзор матча 24 августа 2022
Пересвет
24.08.2022, среда, 17:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, 1 тур
2 : 4
Завершен
Сахалин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Пересвет - Сахалин
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Пересвет
0 : 1
11.11.2023
Красное Знамя
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Сатурн
2 : 0
05.11.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Пересвет
1 : 2
28.10.2023
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Калуга
5 : 0
22.10.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Пересвет
1 : 3
16.10.2023
Химки-М
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Стадион:
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Новости команд
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Пересвет
Сахалин
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
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На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
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Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
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2024.12.28 17:31
3
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
«Сахалин» и «Пересвет» из Второй лиги сыграли на заснеженном поле
2022.11.13 13:06
2
«Рональдо в «Пересвете»!» Клуб Второй лиги объявил о подписании нового игрока
2022.07.22 23:27
1
Товарищеский матч. Тульский «Арсенал» забил девять голов «Пересвету»
2022.03.27 18:17
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
1
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру
2024.12.28 17:31
3
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
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