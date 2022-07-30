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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Амкар-Пермь - Химик-Август
Амкар-Пермь - Химик-Август: обзор матча 30 июля 2022
Амкар-Пермь
30.07.2022, суббота, 12:00
Россия. Вторая лига. Группа 4, 2 тур
3 : 0
Завершен
Химик-Август
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Амкар-Пермь - Химик-Август
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Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Химик-Август
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Химик-Август
0 : 0
12.11.2023
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик-Август
1 : 0
05.11.2023
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Химик-Август
1 : 0
29.10.2023
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Химик-Август
0 : 0
15.10.2023
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Акрон-2
1 : 1
08.10.2023
Химик-Август
Информация о матче
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